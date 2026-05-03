Pericos de Puebla viene de atrás para vencer a Leones y asegurar la serie

Pericos de Puebla remontaron ante Leones de Yucatán y aseguraron la serie con una ofensiva que respondió desde la quinta entrada.

Los Pericos de Puebla aseguraron la serie al imponerse 9-5 a los Leones de Yucatán en el segundo juego de la serie en la Liga Mexicana de Béisbol. El conjunto visitante logró revertir una desventaja temprana y construyó una ofensiva que marcó diferencia en la segunda mitad del encuentro.

Yucatán tomó ventaja en la parte baja de la segunda entrada. Ronaldo Hernández conectó un sencillo que permitió anotar a Yadir Drake y Estevan Florial, mientras que Dalton Guthrie avanzó en las bases. Posteriormente, un elevado de sacrificio de Wynton Bernard llevó una carrera más al plato para colocar el 3-0.

La respuesta de Puebla comenzó en la quinta entrada. Estamy Ureña abrió el inning con jonrón por el jardín izquierdo, seguido por otro cuadrangular de Moisés Gómez que acercó a los Pericos en la pizarra. Más tarde, un sencillo de Cristhian Adames permitió que Michael De La Cruz anotara y Lorenzo Cedrola avanzara, con lo que el marcador se igualó 3-3.

El ataque continuó en la séptima entrada. Luis Castro conectó sencillo que llevó al plato a Lorenzo Cedrola para darle la vuelta al marcador. Después, Moisés Gómez pegó doble que permitió anotar a Luis Castro y David Rodríguez, mientras Estamy Ureña avanzó a la antesala.

La ofensiva de Puebla no se detuvo en ese episodio. Tras una revisión en la inicial, se validó un sencillo de Ciro Norzagaray con el que Estamy Ureña anotó y Moisés Gómez avanzó a tercera base, ampliando la ventaja a 7-3.

En la novena entrada, los Pericos sumaron dos carreras más. Moisés Gómez conectó su segundo jonrón del juego, llevándose por delante a David Rodríguez para colocar el 9-3 en ese momento.

Yucatán reaccionó en el cierre del encuentro. Wynton Bernard produjo una carrera con sencillo al jardín central que permitió anotar a Norberto Obeso. Más adelante, Henry Ramos conectó imparable que llevó a Bernard al plato, aunque el intento no fue suficiente para cambiar el resultado.

Con este marcador, Puebla aseguró la serie ante los Leones de Yucatán, tras construir su ventaja con una ofensiva que respondió en los momentos clave del juego.

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