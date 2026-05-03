Atlas vs Cruz Azul en vivo: resultado cuartos de final Liga MX 2026; resultado partido de ida, hoy 2 de mayo

Atlas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver en vivo los cuartos de final del Clausura 2026? Partido de ida hoy

Sigue el duelo entre tapatíos y capitalinos dentro de la Liguilla

El Jalisco, listo para la Fiesta Grande

El Coloso de la Calzada Independencia, pletórico para recibir la Liguilla del Clausura 2026.

La cancha, lista para el partido | Imago7

Atlas, con historial favorable ante Cruz Azul en la Liguilla

En enfrentamientos de Liguilla dentro de los torneos cortos, Atlas mantiene ventaja sobre Cruz Azul. De las tres ocasiones en que se han medido en la fase final, el conjunto rojinegro ha logrado avanzar en dos series, mientras que los celestes solo han salido vencedores en una.

Uno de los antecedentes más recordados se dio en el Verano 1999, cuando Atlas eliminó a Cruz Azul en semifinales con un global de 6-0, tras ganar 4-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. La otra serie favorable para los tapatíos fue en el Invierno 2000, donde se impusieron 2-1 en el global. Por su parte, la única victoria de Cruz Azul ocurrió en el Invierno 1997, cuando avanzó en cuartos de final con marcador global de 5-1, camino que posteriormente lo llevó al título.

Atlas 0-1 Cruz Azul | Cuartos de final, ida | Invierno 2000

Cruz Azul 0-2 Atlas | Cuartos de final, vuelta | Invierno 2000

Cruz Azul 0-4 Atlas | Semifinal, ida | Verano 1999

Atlas 2-0 Cruz Azul | Semifinal, vuelta | Verano 1999

Atlas 0-1 Cruz Azul | Cuartos de final, ida | Invierno 1997

Cruz Azul 4-1 Atlas | Cuartos de final, vuelta | Invierno 1997

Cuartos de final del Clausura 2026

Estos son los duelos a realizarse dentro de los cuartos de final del Clausura 2026. Sin duda llama la atención el encuentro entre Pumas y América, en una edición más del Clásico Capitalino.

Chivas vs Tigres | Ida: Sábado 2 de mayo 19:00 horas, Estadio Universitario (Volcán) | Vuelta: Sábado 9 de mayo 19:07 horas, Estadio Akron

Cruz Azul vs Atlas | Ida: Sábado 2 de mayo 21:15 horas, Estadio Jalisco | Vuelta: Sábado 9 de mayo 21:15 horas, Estadio Azteca

Pumas vs América | Ida: Domingo 3 de mayo 17:00 horas, Estadio Azteca | Vuelta: Domingo 10 de mayo 19:15 horas, Estadio Olímpico Universitario

Pachuca vs Toluca | Ida: Domingo 3 de mayo 19:15 horas, Estadio Nemesio Diez | Vuelta: Domingo 10 de mayo 17:00 horas, Estadio Hidalgo

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito Atlas vs Cruz Azul y cuánto paga?

Para el partido de ida entre Atlas y Cruz Azul en los cuartos de final del Clausura 2026, los momios colocan como favorito al conjunto celeste. Cruz Azul tiene una línea de -110, mientras que Atlas aparece con +330 y el empate con +230.

En términos de ganancias, una apuesta de 100 pesos al triunfo de Atlas pagaría 430 pesos, el empate otorgaría 330 pesos, y una victoria de Cruz Azul entregaría 191 pesos. Estos números reflejan la tendencia en las casas de apuestas, donde La Máquina parte con mayor probabilidad de quedarse con el resultado.

Antecedentes del Atlas vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX

El historial general favorece a Cruz Azul, que registra 35 triunfos en 73 enfrentamientos ante Atlas, por 21 victorias rojinegras y 17 empates. En el Estadio Jalisco, el balance es más cerrado: Atlas tiene 13 triunfos como local, Cruz Azul suma 15 victorias de visita y se han presentado ocho empates.

Fecha Partido Resultado Torneo 14/01/26 Cruz Azul vs Atlas 2-0 Clausura 2026 19/07/25 Atlas vs Cruz Azul 3-3 Apertura 2025 11/01/25 Cruz Azul vs Atlas 1-1 Clausura 2025 06/11/24 Atlas vs Cruz Azul 2-2 Apertura 2024 21/04/24 Cruz Azul vs Atlas 2-2 Clausura 2024

¿Dónde ver en vivo el Atlas vs Cruz Azul? Canales de TV y transmisión streaming

El duelo entre tapatíos y capitalinos lo podrás seguir a través de la señal de Canal 5 en televisión abierta, por TUDN en sistema de cable y por el servicio de streaming de Vix.

Clausura 2026: horario del partido Atlas vs Cruz Azul, hoy 2 de mayo de 2026

El partido, a desarrollarse en el Estadio Jalisco, arrancará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del Atlas vs Cruz Azul para la ida de cuartos de final, al momento

Atlas buscaría sostener una estructura compacta con Camilo Vargas en la portería y una línea defensiva integrada por Gaddi Aguirre, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso y Jorge Rodríguez. En el mediocampo, Aldo Rocha se perfila como eje, acompañado por Diego González, Paulo Ramírez y Mateo García, mientras que en ataque aparecerían Sergio Hernández y Eduardo Aguirre como referencia. La intención del equipo sería mantener el orden y aprovechar los espacios al frente.

Por su parte, el Cruz Azul podría formar con Kevin Mier en el arco; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos en defensa; Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino en el mediocampo; y en ofensiva José Paradela, Luka Romero, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández. A pesar de estas bajas, el regreso de Piovi y la disponibilidad de Rodríguez ofrecen alternativas para mantener el funcionamiento. Ambas alineaciones podrían modificarse antes del inicio, especialmente en una serie de eliminación directa donde los ajustes suelen definirse a último momento.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liguilla del Clausura 2026!

Buenas noches damas y caballeros. La fiesta de los cuartos de final del Clausura 2026 continúa la noche de este sábado 2 de mayo, con el duelo de ida entre los Rojinegros del Atlas ante la Máquina del Cruz Azul.

Los celestes están llamados a avanzar en la serie tras haber quedado mejor posicionado en la tabla general, esto al haber llegado a los 33 puntos, números que lo dejaron en el tercer lugar; sin embargo, los de La Noria pasan por un momento de incertidumbre, tras la salida de Nicolás Larcamón y la dirección de Joel Huiqui.

Por su parte, de la mano de Diego Cocca, los tapatíos vuelven a ilusionarse con su llegada a la ‘Fiesta Grande’. Los ‘Zorros’ alcanzaron el sexto lugar del campeonato con 26 unidades; y llegan por demás inspirados a su compromiso, tras haber derrotado en la última jornada a las Águilas del América.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre Atlas y Cruz Azul dentro de la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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