Monaco insiste por Erik Lira y el equipo prepara un nuevo intento por el mexicano

Cruz Azul recuperó a su capitán, pero desde Francia volvieron a abrir la puerta para negociar su salida en enero

Lira continúa en Cruz Azul durante el Apertura 2026 | Imago7

La historia entre Erik Lira y el AS Monaco podría tener un segundo capítulo. Después de que la transferencia del mediocampista de Cruz Azul se derrumbó durante las últimas horas del mercado de verano, el entrenador del equipo de la Ligue 1, Filipe Luís mantiene al seleccionado mexicano entre los futbolistas que pretende incorporar y la ventana de invierno aparece como una nueva posibilidad para intentar concretar la operación.

El entrenador brasileño quiere contar con Lira y el nombre del futbolista permanece dentro de los planes del conjunto del Principado de cara al próximo periodo de transferencias: “Hombre, por supuesto. Siempre quiero a los grandes jugadores a mi lado, no pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado que se abra”, afirmó en palabras para Fox.

La postura cobra relevancia apenas unos días después de que el mexicano tuviera prácticamente listo su traslado a Francia antes de que una cadena de movimientos impidiera su registro.

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Erik Lira sigue en los planes del Monaco para enero

El movimiento estuvo cerca de completarse durante el cierre del mercado. Cruz Azul y Mónaco habían alcanzado un acuerdo por el traspaso de Lira, mientras el futbolista también había aceptado las condiciones para continuar su carrera en la Ligue 1. Carlos Aviña, director deportivo del cuadro francés, confirmó posteriormente hasta dónde llegaron las conversaciones.

“Sí hubo un acuerdo entre clubes y un acuerdo por nuestra parte con Erik, sí hubo interés, sí fue algo que estuvimos trabajando por varias semanas y desafortunadamente sí fue algo que se cayó en los últimos minutos del mercado”, explicó Aviña después del desenlace de la negociación.

El obstáculo estuvo relacionado con los lugares disponibles para jugadores extracomunitarios. Monaco necesitaba desprenderse de Folarin Balogun para liberar la plaza destinada a Lira, pero la transferencia del delantero estadounidense al Everton no terminó por concretarse. Sin ese movimiento, el conjunto francés quedó imposibilitado para registrar al mexicano antes del cierre.

La negociación económica también había registrado avances. Reportes publicados durante los últimos días del mercado señalaron que el acuerdo contemplaba ocho millones de euros fijos, otros tres millones en bonos y variables, a cambio del 80 por ciento de la carta de Lira. La operación quedó condicionada exclusivamente a que Mónaco encontrara el espacio necesario dentro de su plantilla.

Mónaco abre otra vez la puerta para Erik Lira

El propio club francés evitó dar por terminado el expediente. Thiago Scuro, director general del Mónaco, habló sobre la posibilidad de volver a negociar durante el invierno y reconoció que Lira continúa bajo observación de la institución. “¿Si se puede unir en enero? Dependerá de varias cosas. No estamos en posición de pedirles que esperen, pero sin duda es un jugador que tiene nuestra atención y nuestro respeto”, aseguró.

Aviña manejó la misma línea después de explicar que el mexicano había elegido el proyecto del Monaco pese a contar con otras posibilidades para cambiar de club. “Erik eligió la nuestra, desafortunadamente no se pudo dar, pero ojalá en un futuro se pueda dar, ya sea aquí o en otro club. La puerta no está cerrada”, declaró el directivo mexicano.

Por ahora, el mediocampista volvió a La Noria. Erik Lira se reincorporó a los entrenamientos de Cruz Azul este viernes 4 de septiembre, después de recibir unos días de permiso tras el cierre de las negociaciones. Su regreso lo coloca otra vez a disposición del equipo para el Apertura 2026, mientras su futuro internacional permanece pendiente de los siguientes movimientos del mercado.

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