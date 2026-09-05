Rafael Márquez aconseja aprovechar las oportunidades previo a su debut con México

El nuevo entrenador de la Selección Mexicana compartió con Javier Aguirre y Guillermo Ochoa algunas experiencias de su trayectoria

Leyendas de la Selección Mexicana aconsejan a becarios en México Siglo XXI | Uno TV

Rafael Márquez está a punto de comenzar una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana y, antes de disputar su primer partido, compartió un mensaje para los jóvenes que acudieron a México Siglo XXI de Fundación Telmex Telcel. El exdefensa habló sobre la importancia de aprovechar las oportunidades que aparecen en la vida, incluso cuando el temor los invada para afrontarlas.

Márquez, quien fue auxiliar de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial 2026, recibió ahora la oportunidad de convertirse en entrenador del Tricolor. Ante los becarios reunidos en el Auditorio Nacional, el michoacano recomendó confiar en uno mismo y enfrentar los retos con coraje, valor y pasión.

“Que esas oportunidades a veces las dejamos pasar y nunca vuelven más. Hay que confiar en uno mismo y aunque no estés preparado, por lo menos hay que intentarlo. Y seguramente con el coraje, el valor, con toda la pasión que puedas poner en lo que haces, puedas conseguir el éxito”, expresó Márquez.

El nuevo estratega de la Selección Mexicana conoce de primera mano lo que significa asumir responsabilidades en momentos determinantes. Su nombramiento llegó después de una etapa como auxiliar de Aguirre y con una experiencia todavía corta como director técnico, pero Márquez decidió aceptar el desafío de tomar las riendas del combinado nacional.

El encuentro también reunió a Guillermo Ochoa y Javier Aguirre, quienes estuvieron con Márquez en el escenario. Los tres fueron recibidos por los becarios con música de Juan Gabriel de fondo, una de las canciones que acompañó al combinado nacional durante el Mundial, además del tradicional ‘Cielito Lindo’, que fue interpretado por los asistentes.

Memo Ochoa se visualizó disputando su sexta Copa del Mundo

Guillermo Ochoa también habló sobre su recorrido con la Selección Mexicana y explicó cómo surgió la meta de disputar una sexta Copa del Mundo. El guardameta aseguró que la constancia, el trabajo y tener claro hacia dónde quería llegar fueron determinantes para conseguir un objetivo que hasta entonces ningún futbolista había alcanzado, salvo Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

“La selección siempre ha sido mi casa, mi hogar. Entonces me planteé el por qué no, llegar al siguiente Mundial. Yo sabía que no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil porque nadie antes en la historia lo había hecho. Ya llegar a cinco, igualar a Rafa, era cosa seria, cosa complicada”, explicó Ochoa.

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El exportero del Tricolor consiguió así superar la marca que compartía con Márquez y disputar su sexta Copa del Mundo. Su experiencia sirvió como ejemplo para hablar sobre la importancia de mantener una meta y trabajar de manera constante para alcanzarla, incluso cuando el objetivo parece difícil.

Javier Aguirre, por su parte, recordó sus propios comienzos como entrenador y reconoció que en algún momento llegó a pensar que no tenía las condiciones necesarias para ejercer el cargo. Sin embargo, la aparición de nuevas oportunidades terminó modificando el rumbo de su carrera hasta convertirse en el entrenador con más títulos al frente de la Selección Mexicana.

“Yo sentía que no valía como director técnico. La vida te va poniendo retos, no sabía a dónde iba, pero sabía que la oportunidad llegaría”, relató Aguirre.

Las experiencias de Márquez, Ochoa y Aguirre coincidieron en un mismo escenario y ante una generación que comienza a construir su propio camino. Márquez llevará ese mensaje consigo cuando inicie su experiencia como entrenador de México, con el reto de convertir la oportunidad que recibió en una nueva etapa dentro de su carrera y afrontar el desafío sin miedo, tal como recomendó a los jóvenes.

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