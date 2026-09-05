Alan Mozo responde a las críticas tras llegar al Cruz Azul: “Vengo a poner mi grano de arena, confíen en mí”

El mexicano asumió su incorporación como un nuevo reto y manifestó su compromiso con La Máquina, luego de pasar por Pumas, Chivas y Pachuca

El canterano de los Pumas ya entrena en La La Noria | @CruzAzul

Alan Mozo ya es jugador de Cruz Azul y, tras completar su llegada al conjunto cementero, habló sobre las opiniones que han acompañado su carrera y el momento que vive antes de comenzar esta nueva etapa. El lateral derecho reconoció que ha cometido errores, pero aseguró que llega a La Máquina con la intención de aportar dentro del campo y asumir el compromiso con el club.

“La verdad es que la gente tiene derecho a opinar lo que quieran. Lo que he hecho en el campo me he brindado; en el tema extracancha, no sé a qué se deban. Creo que nadie es perfecto, he aprendido mucho de mis errores, estoy en una etapa muy madura de mi vida, enfocadísimo en venir aquí, poner mi grano de arena”, explicó Mozo en palabras para TUDN.

El defensor también habló directamente con la afición cementera y recordó que Cruz Azul llega como campeón. “Somos los campeones, decir a la afición que confíen en mí, se van a sentir muy bien representados por mí en la cancha y agradecer el apoyo”, señaló el nuevo futbolista de La Máquina.

Mozo también consideró que su llegada representa otro reto dentro de su trayectoria. El jugador aseguró que no piensa en lo ocurrido con sus anteriores equipos y que ahora concentra su atención en la institución que acaba de incorporarlo. “Creo que es un reto importante en mi carrera, vivo el presente, todos los retos son importantes debido a su momento”, expresó.

El lateral reconoció el recorrido que ha tenido en el fútbol mexicano y agradeció a las instituciones por las que ha pasado. “Estoy agradecido con los clubes con los que he estado. Ahorita es al club que me debo y me siento orgulloso de representar”, comentó, dejando claro que su prioridad está puesta en Cruz Azul.

La Máquina oficializó su contratación después de que el futbolista superara las pruebas médicas y físicas. El anuncio se realizó mediante las redes sociales del club, primero con una imagen relacionada con el tatuaje “222” del jugador y posteriormente con un video en el que apareció con los colores de Cruz Azul.

La operación involucró negociaciones con Pachuca y Chivas, debido a la situación contractual del futbolista. Mozo había llegado al conjunto hidalguense para el Clausura 2026, pero sus derechos continuaban vinculados con Guadalajara. Su contrato con Cruz Azul sería por tres temporadas y utilizará el dorsal número 2.

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El mexicano llega para ocupar una posición que Cruz Azul buscaba reforzar desde la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia. Mozo se convierte en el tercer refuerzo cementero del Apertura 2026, después de Juan Calero y Alan Montes, y tendrá como siguiente objetivo ganarse un lugar en el equipo de Joel Huiqui. El próximo partido de La Máquina será el domingo 6 de septiembre ante Santos Laguna, en la jornada 7 del torneo.

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