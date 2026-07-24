Errol Spence Jr. vuelve tras tres años: las leyendas que triunfaron después del retiro

Errol Spence Jr. vuelve tras casi tres años y busca seguir los pasos de campeones que recuperaron protagonismo después de largas ausencias

Campeones que regresaron al ring y volvieron a ganar. Andrew Couldridge/Reuters

Errol Spence Jr. se prepara para regresar al cuadrilátero después de casi tres años sin actividad, tras la derrota sufrida ante Terence Crawford en 2023. El estadounidense enfrentará a Tim Tszyu en Australia, en una pelea que podría acercarlo nuevamente a una oportunidad por un campeonato mundial, aunque llegará con la incógnita de cómo responderá después de una ausencia prolongada.

La historia del boxeo registra casos de campeones que lograron volver después de tres años o más y recuperar protagonismo. Larry Holmes regresó para vencer a Ray Mercer, mientras que Vitali Klitschko recuperó el campeonato pesado del CMB tras superar lesiones y un retiro de tres años. Erik Morales también volvió después de una pausa extensa y posteriormente conquistó el título superligero del CMB ante Pablo César Cano. LEE LA NOTA COMPLETA

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