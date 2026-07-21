Naoya Inoue vs Bam Rodriguez: la pelea más importante de 2027 está cerca de convertirse en realidad

El presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, reveló que existe interés para convencer a Naoya Inoue y Jesse ‘Bam’ Rodriguez en firmar una pelea

¿Naoya Inoue, el mejor boxeador libra por libra? | Reuters; Smith

El presidente de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, reveló que existe interés por parte de DAZN para convencer a Naoya Inoue y Jesse ‘Bam’ Rodriguez de firmar la que sería la pelea más importante de 2027, un ‘fantasy fight’ que podría impulsar al ganador a meterse de lleno entre los mejores boxeadores de todos los tiempos debido al nombre que ambos tienen en la industria del boxeo.

El promotor explicó en una entrevista concedida a The Ring Magazine este 20 de julio que la plataforma de streaming solicitó que ambos boxeadores inicien conversaciones con la idea de llevar a buen puerto un enfrentamiento que tendría sobre el papel a dos de los mejores libra por libra del momento, una pelea que suena desde hace algunos años entre los aficionados y que podría hacerse realidad más pronto de lo pensado.

“DAZN nos ha pedido que iniciemos las negociaciones para esa pelea. Están muy interesados en ese combate a nivel mundial, particularmente en Japón, pero todo depende de cuándo pueda realizarse”, declaró Eddie Hearn.

Con 26 años, Jesse ‘Bam’ Rodriguez (24 victorias con 17 nocauts) cuenta con títulos en tres categorías distintas, con victorias destacadas ante boxeadores como Srisaket Sor Rungvisai y Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada. Su entrenador, Robert García, ha dicho públicamente que su pupilo tendría la intención de retirarse antes de los 30 años y, por eso mismo, buscaría urgentemente peleas de legado, una situación que ha impulsado la carrera de uno de los hombres más temidos en la actualidad.

El Monstruo Japonés cuenta con títulos en cuatro categorías distintas y con dos campeonatos indiscutidos en la era de los cuatro cinturones. Un amplio grupo de expertos lo cataloga como el mejor boxeador nipón de toda la historia. Su récord cuenta con 33 peleas y 27 nocauts como profesional, un porcentaje atípico en las categorías de menor peso.

“Si va a suceder en enero, quizá adelantemos un poco la siguiente pelea de Rodriguez. La preferencia de Robert García es unificar títulos en las 118 libras, a menos que la pelea con Inoue se convierta en una posibilidad real”, detalló el promotor británico sobre la fecha en que podría producirse el intercambio de golpes.

Uno de los principales obstáculos vendría por parte de Bam Rodriguez, debido a que su equipo tendría la intención de tener una pelea más en peso gallo antes de subir de categoría. El boxeador estadounidense conquistó en junio pasado el campeonato mundial de las 118 libras de la AMB frente a Antonio Vargas con un KO en el sexto round, mientras que Naoya Inoue venció a Junto Nakatani por decisión unánime en mayo de este año para conservar los cuatro cinturones de peso supergallo en la pelea más importante de la historia en Japón.

“Bam va a pelear en noviembre o diciembre. Lo más probable es que vuelva a unificar. Christian ‘Chispa’ Medina es una buena opción. Creo que sería una gran pelea. Todo el mundo sigue hablando de ese combate. Nosotros hemos dicho públicamente que estamos interesados. Queremos esa pelea, pero realmente no hemos recibido noticias”, sentenció el promotor del boxeador de raíces mexicanas.

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