Mike Tyson y la insólita demanda millonaria por una paloma gigante: ¿Jake Paul está involucrado?

Mike Tyson enfrenta una demanda de dos millones de dólares por cancelar una campaña publicitaria en la que debía interactuar con una paloma gigante

Mike Tyson gana más dinero en sus 50 años | Reuters

Mike Tyson vuelve a estar en el centro de una controversia, aunque esta vez no por lo ocurrido dentro del cuadrilátero. El excampeón mundial de peso pesado enfrenta una demanda de aproximadamente dos millones de dólares por presuntamente incumplir un contrato publicitario que contemplaba su participación en una campaña junto a una persona disfrazada de paloma.

La disputa involucra a Medier, compañía que acusa al exboxeador y a su empresa Tyrannic de abandonar un acuerdo que incluía la grabación de contenido relacionado con las palomas, animales por los que Tyson ha manifestado su afecto desde la infancia. Sin embargo, la defensa del estadounidense sostiene que las actividades solicitadas por la promotora no correspondían a las condiciones establecidas originalmente, por lo que rechaza las acusaciones de incumplimiento.

¿Cuál es la insólita demanda que atraviesa Mike Tyson por una paloma gigante?

La empresa Medier presentó una demanda contra Mike Tyson y su compañía Tyrannic ante el Tribunal Superior de Londres, en la que solicita una compensación cercana a 1.8 millones de euros, equivalentes a dos millones de dólares, por la presunta cancelación de una campaña publicitaria denominada Talking Pigeons.

Según la información publicada por The Telegraph, el proyecto contemplaba que Tyson compartiera una grabación con un presentador caracterizado como una paloma. Durante la actividad, el exboxeador debía contar experiencias relacionadas con su infancia y mostrar técnicas de boxeo al personaje. La producción también incluía una representación de combate entre la persona disfrazada y un maniquí con el rostro de Evander Holyfield, rival al que Tyson enfrentó en dos ocasiones durante su carrera.

Medier sostiene que el estadounidense había aceptado participar en la campaña e incluso recibió un adelanto cercano a los 170 mil euros, pero posteriormente se negó a realizar la grabación, lo que habría ocasionado pérdidas económicas a la compañía.

No obstante, la defensa de Tyson ofrece una versión distinta. Su abogada, Amanda Hadkins, y su esposa, Lakiha Spicer, argumentan que el acuerdo únicamente contemplaba una grabación en la que el boxeador utilizara el sitio web de la empresa. Desde su perspectiva, incorporar una representación con un personaje disfrazado y una simulación de combate modificaba las condiciones del proyecto y excedía los compromisos adquiridos. Por ahora, el procedimiento permanece abierto y será el tribunal el encargado de determinar si existió un incumplimiento contractual.

¿Qué tiene que ver Jake Paul en el nuevo caso judicial de Mike Tyson?

La pelea que Mike Tyson sostuvo contra Jake Paul en noviembre de 2024 también forma parte de los argumentos presentados por Medier en su demanda. De acuerdo con Ali Reza Sinai, abogado de la empresa, Tyson habría dejado de mostrar interés en la campaña después de concretar su enfrentamiento con Paul, combate por el que, según la información presentada, recibió más de 17 millones de euros.

La función, transmitida mediante Netflix, representó el regreso del excampeón al cuadrilátero después de varios años sin disputar una pelea profesional. La parte demandante considera que las condiciones comerciales del acuerdo con la plataforma de streaming pudieron influir en la cancelación del proyecto. Según su argumento, el contrato relacionado con la pelea establecía restricciones sobre la participación de Tyson en otras campañas publicitarias durante los meses anteriores al enfrentamiento.

Bajo esa interpretación, el entorno del boxeador habría decidido abandonar el compromiso con Medier para evitar posibles conflictos con las obligaciones adquiridas para la función contra Paul. Sin embargo, la defensa de Tyson niega que existiera un incumplimiento del contrato publicitario y sostiene que la controversia surgió por los cambios en las actividades que la empresa pretendía realizar.

Otras polémicas de Mike Tyson, el boxeador de 60 años que ganó casi todo

A lo largo de su trayectoria, Mike Tyson ha protagonizado episodios que trascendieron el ámbito deportivo. El estadounidense, quien cumplió 60 años en junio de 2026, construyó una carrera que lo llevó a convertirse en campeón mundial de peso pesado y a establecer marcas dentro del boxeo profesional.

En 1986, Tyson conquistó el campeonato de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a los 20 años, después de derrotar a Trevor Berbick. Con ese resultado se convirtió en el boxeador de menor edad en conseguir un título mundial de esa división, una marca que permanece asociada con su trayectoria.

Sin embargo, su carrera también estuvo acompañada de controversias. Una de ellas ocurrió en 1992, cuando fue condenado por violación y recibió una sentencia de prisión. Tras cumplir parte de su condena, recuperó su libertad en 1995 y retomó su actividad profesional.

Otro de los episodios que marcaron su historia ocurrió en junio de 1997, durante la revancha contra Evander Holyfield. Tyson fue descalificado después de morder las orejas de su rival, situación que derivó en una sanción y la suspensión temporal de su licencia para boxear.