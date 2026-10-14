¿Cuándo será el regreso del Pitbull Cruz al ring? Él mismo lo confirma, y ya pone nombres para su próxima pelea

Cruz también habló sobre el conflicto con su padre y confirmó la separación definitiva de sus relaciones personal, familiar y profesional

Cruz. MELINA PIZANO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP | Reuters

Por Juan Carlos Castellanos

Isaac ‘Pitbull’ Cruz ya tiene claro cuándo podría volver al ring: el primer trimestre de 2027. El campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó que su siguiente combate no será en diciembre, como se había planteado anteriormente, debido a que todavía no existe una negociación formal para concretar su próximo compromiso.

El mexicano viene de noquear en el sexto round a Néstor Bravo el pasado 19 de septiembre, en San Diego, California, para realizar la segunda defensa de su campeonato interino de las 140 libras. Con ese resultado, Cruz elevó su récord a 29 victorias, tres derrotas y dos empates, con 19 nocauts, de acuerdo con el CMB.

Ahora, mientras espera definir fecha y rival, el Pitbull mantiene dos objetivos sobre la mesa: una posible pelea contra Ryan García y la búsqueda del campeonato mundial absoluto del CMB en peso superligero.

¿Cuándo será la próxima pelea de Isaac “Pitbull” Cruz? Él mismo lo confirma

Por ahora, Isaac ‘Pitbull’ Cruz no tiene una pelea oficialmente anunciada. El propio boxeador explicó durante el Martes de Café que todavía debe conversar con Sean Gibbons, integrante de su equipo, para establecer una fecha tentativa y definir quién será su siguiente rival.

“Todavía no hemos hablado con Gibbons, que es con el que estamos trabajando y estamos esperando tener una nueva conversación con él para ver una fecha tentativa, un posible rival”, explicó Cruz en las charlas en los Martes de Café del CMB.

Lo que sí descartó es regresar al cuadrilátero en diciembre. “Creo que el tiempo ya no lo permite, esperemos que sea en el primer trimestre del 2027”, señaló el campeón interino.

La decisión modifica los planes que se habían planteado después de su victoria sobre Néstor Bravo. En septiembre, Cruz había mencionado diciembre como una posible ventana para su siguiente combate, pero las negociaciones no avanzaron hasta concretar una pelea.

¿Quiénes son los posibles rivales del Pitbull Cruz? Hay dos caminos

Uno de los nombres que el Pitbull todavía mantiene en el radar es Ryan García. El mexicano reconoció que la pelea se ha mencionado durante varios años, pero hasta ahora no ha existido un acuerdo entre ambas partes.

“Como lo mencionan, el nombre de Ryan García se ha venido hablando no de hace dos años, sino más o menos cinco años, pero no se ha podido dar esa pelea, no ha habido un cierre de ambas partes”, explicó Cruz.

El segundo camino apunta directamente al campeonato mundial de las 140 libras. Cruz quiere enfrentar al ganador de Dalton Smith vs. Alberto Puello, combate programado para el 24 de octubre en Sheffield, Inglaterra, por el título mundial superligero del CMB. El organismo estableció a Puello como retador obligatorio de Smith.

“Uno de los rivales que me gustaría enfrentar es al ganador de la pelea de Dalton Smith y Puello. Creo que esa oportunidad, esa pelea, me la he ganado arriba del ring”, afirmó el mexicano.

El escenario tiene una importancia particular para Cruz porque Dalton Smith es actualmente el campeón mundial superligero del CMB, mientras que el mexicano posee el campeonato interino. Por ello, una pelea contra el ganador podría abrirle el camino hacia una disputa por el título absoluto de las 140 libras.

¿En qué acabó el pleito legal entre Pitbull Cruz y su papá?

El conflicto entre Isaac ‘Pitbull’ Cruz e Isaac Cruz Sr. no terminó, hasta ahora, con una resolución pública ni con un acuerdo de indemnización conocido. El problema surgió después de que el boxeador decidió terminar la relación profesional con su padre, quien durante 17 años formó parte de su equipo de trabajo y posteriormente solicitó una compensación económica.

Cruz Sr. acudió el 6 de octubre al tradicional Martes de Café del CMB para pedir la intervención de Mauricio Sulaimán. Su petición contemplaba recibir hasta 10 por ciento de las futuras bolsas de su hijo como compensación por los años de trabajo. El presidente del organismo señaló entonces que analizaría las cuestiones legales relacionadas con la separación profesional.

Una semana después, el propio Pitbull respondió públicamente y estableció su postura. El boxeador explicó que había decidido separar de manera definitiva sus relaciones personal, familiar y profesional con su padre.

“Hace tiempo, como una persona adulta y deportista profesional, decidí establecer una separación clara y definitiva respecto a mi padre en los ámbitos personal, familiar y profesional”, expresó Cruz.

El campeón interino también dejó clara su posición respecto a su autonomía: “Ser hijo no implica estar sujeto permanentemente a la voluntad, a las decisiones o exigencias de un padre”. Añadió que el respeto y la gratitud “deben ser recíprocos” y no convertirse en instrumentos de presión, control o condicionamiento profesional o económico.

Por lo tanto, lo que está confirmado es la ruptura definitiva de la relación profesional y familiar anunciada por Cruz, mientras que no existe información pública que permita afirmar que el reclamo económico de su padre haya concluido con una indemnización, convenio o resolución judicial.

Mientras este capítulo permanece pendiente, el Pitbull ya tiene definida su prioridad deportiva: volver al ring durante el primer trimestre de 2027, mantener su campeonato interino y buscar una oportunidad por el título absoluto. Ryan García aparece nuevamente entre sus objetivos, pero el ganador de Dalton Smith y Alberto Puello representa el camino que Cruz identifica para buscar la corona mundial de las 140 libras.