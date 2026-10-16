¿Cuándo se conocerá la sentencia para los acusados por la muerte de Maradona? Estas son las causas

El Ministerio Público argentino pidió condenas contra seis profesionales de la salud mientras el juicio entra en su etapa decisiva

Maradona besando la Copa en 1986 | DOMINIQUE FAGET / AFP

A menos de seis semanas de que se cumplan seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, la Fiscalía de Argentina solicitó penas de entre cuatro y 12 años de prisión para seis profesionales de la salud que lo atendieron en sus últimos días. El pedido se presentó el 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, durante los alegatos finales de un proceso que todavía no tiene sentencia.

El principal señalado por el Ministerio Público es el neurocirujano Leopoldo Luque, quien fue médico personal del campeón del mundo con Argentina en México 1986. La Fiscalía pidió para él 12 años de cárcel y diez de inhabilitación profesional al atribuirle decisiones y omisiones que, según su acusación, incrementaron el riesgo para la vida del exfutbolista durante su recuperación.

El caso también registra diferencias entre los acusadores: algunas denuncias de la familia Maradona reclamaron hasta 16 años de cárcel, cuatro más que el máximo pedido por los fiscales. Estos reclamos no constituyen condenas. El tribunal todavía debe escuchar a las defensas, deliberar y resolver si los imputados tienen responsabilidad penal por el fallecimiento del exjugador.

¿Qué penas de prisión solicitó la Fiscalía por la muerte de Maradona?

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 12 años de prisión para Luque, diez para Nancy Forlini, coordinadora de los cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov. A los tres les atribuyen homicidio simple con dolo eventual y pidieron, además, diez años de inhabilitación para ejercer sus respectivas profesiones.

Para el psicólogo Carlos Díaz, la solicitud fue de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación profesional. En tanto, el jefe de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón enfrentan pedidos de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación cada uno. A estos tres profesionales la Fiscalía les atribuye homicidio culposo, una figura distinta a la aplicada a Luque, Forlini y Cosachov.

En contraste, la Fiscalía solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, el séptimo acusado que llegó a esta instancia. Los fiscales sostuvieron que no tenía autoridad para decidir el tratamiento general de Maradona. Las querellas también retiraron sus acusaciones contra él, aunque la decisión formal sobre su absolución corresponde al tribunal.

El dolo eventual supone que una persona conoce la posibilidad de causar la muerte con su conducta y acepta ese riesgo; el homicidio culposo se vincula con negligencias sin esa aceptación. La diferencia explica por qué las penas solicitadas no son iguales. En todos los casos se trata de imputaciones discutidas durante el juicio, no de hechos que puedan considerarse acreditados judicialmente antes del fallo.

¿De qué murió Diego Maradona y por qué acusan a su equipo médico?

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre. Había sido operado por un hematoma subdural en la Clínica Olivos y fue trasladado al domicilio el 11 de noviembre para continuar su recuperación. La autopsia estableció que falleció por un edema agudo de pulmón asociado con insuficiencia cardíaca.

El eje central de la acusación es que la atención domiciliaria no correspondía a las necesidades de un paciente con antecedentes cardiovasculares y otros problemas de salud. En su exposición, la Fiscalía describió la ausencia de equipo de emergencia, desfibrilador, ambulancia permanente y controles adecuados. También cuestionó la falta de una historia clínica actualizada y la decisión de no trasladarlo a un centro especializado.

Ferrari sostuvo que Luque y Forlini ejercían dos líneas de conducción médica sin una coordinación eficaz, mientras los responsables del seguimiento habrían omitido señales de alarma como hinchazón y retención de líquidos. Para los acusadores, no se trató de un deterioro inesperado, sino de un proceso que requería medidas médicas urgentes. Las defensas cuestionan esa interpretación y niegan las responsabilidades atribuidas a sus representados.

Durante el nuevo juicio, peritos que participaron en la autopsia descartaron que Maradona hubiera sufrido una muerte súbita y señalaron indicios de un deterioro prolongado. La Fiscalía sostiene que el fallecimiento pudo evitarse con otra asistencia. Sin embargo, corresponderá a los jueces establecer si existe una relación penalmente atribuible entre la conducta de cada profesional y la muerte del exfutbolista.

¿Por qué se anuló el primer juicio por la muerte de Maradona?

El primer juicio comenzó el 11 de marzo de 2025, pero fue declarado nulo el 29 de mayo de ese año, después de 21 audiencias. La decisión se relacionó con la participación de la jueza Julieta Makintach en la realización de un documental sobre el proceso, identificado como Justicia Divina, sin el conocimiento ni la autorización de las partes. La controversia obligó a repetir el debate judicial desde el comienzo.

El segundo juicio arrancó el 14 de abril de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. La nueva etapa incluyó 45 audiencias destinadas a la presentación de pruebas, alrededor de 75 testimonios y numerosas comunicaciones extraídas de los teléfonos de los acusados. El material permitió que la Fiscalía y las querellas sostuvieran sus respectivos alegatos durante octubre.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid enfrenta un procedimiento separado bajo la modalidad de juicio por jurados, por lo que no figura entre los siete profesionales de este debate oral. Su expediente forma parte de la investigación sobre los cuidados que recibió Maradona, pero tiene una vía judicial distinta.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

Después del alegato fiscal, los representantes de los familiares solicitaron condenas más altas para algunos de los imputados. Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, pidió 16 años de prisión tanto para Luque como para Forlini; Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, reclamó 15 para Luque, 12 para Forlini y diez para Cosachov. El tribunal todavía debe evaluar las distintas peticiones y argumentos antes de resolver.

Los alegatos de las defensas están previstos para el 20, 21 y 22 de octubre de 2026. Una vez concluidos, los jueces deberán deliberar sobre las pruebas y las peticiones de cada parte. Aunque el juicio está en su recta final, no se ha confirmado una fecha precisa para dar a conocer el veredicto. Los imputados conservan su presunción de inocencia hasta que se determine su situación judicial.

El proceso se encamina hacia una resolución a poco más de un mes del 25 de noviembre, fecha en la que se cumplirán seis años de la muerte del futbolista que llevó a Argentina al título mundial en México 1986. La cuestión pendiente ya no es solamente qué ocurrió durante sus últimos días, sino si las omisiones señaladas por los fiscales pueden traducirse en condenas penales contra quienes tenían a su cargo su salud.