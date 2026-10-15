Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 15 de octubre? ¿Azules o Rojos?

Los escarlatas intentarán prolongar su dominio, mientras que los celestes buscarán recuperar un espacio que no han conseguido ocupar en las últimas jornadas

Los Rojos apuntan como favoritos para ganar | @ExatlonMx

La Villa 360 vuelve a estar en disputa este jueves 15 de octubre en Exatlón México 2026, con los equipos Rojo y Azul frente a un enfrentamiento que puede modificar las condiciones de descanso durante la octava semana de competencia. Los escarlatas intentarán prolongar su dominio sobre las instalaciones, mientras que los celestes buscarán recuperar un espacio que no han conseguido ocupar en las últimas jornadas.

Los Rojos llegan con una racha favorable tras ganar la Villa 360 del lunes 12 de octubre y la Batalla Colosal del martes 13. Sin embargo, los Azules respondieron el miércoles con una victoria en la primera serie por la Supervivencia, resultado que podría cambiar el ánimo del equipo. ¿Quién tiene mayores posibilidades de ganar esta noche y qué dicen los resultados recientes?

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 15 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comienza este jueves 15 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca Uno. Los aficionados también pueden seguir el reality deportivo mediante el sitio oficial de TV Azteca, que ofrece la transmisión del canal en vivo, así como en Disney+, plataforma que cuenta con contenido del programa.

El programa se encuentra en su décima temporada y los participantes enfrentan una semana en la que los hombres están en riesgo de eliminación. Además de la lucha por las instalaciones de descanso, las competencias colectivas tienen consecuencias en la conformación del próximo Duelo de Eliminación, programado para el domingo 18 de octubre.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El Equipo Rojo parte como favorito para ganar la Villa 360 este jueves 15 de octubre, de acuerdo con los resultados recientes, aunque se trata únicamente de una proyección y no de un resultado confirmado. Los escarlatas conquistaron las instalaciones el lunes 12 de octubre y alcanzaron su tercera victoria consecutiva en esta prueba, por lo que buscarán extender la racha frente a los Azules.

Otro argumento a favor de los Rojos es su desempeño del martes 13, cuando se impusieron 8-6 en la Batalla Colosal, con Montse Mejía como responsable del punto definitivo. El triunfo les permitió disfrutar de una experiencia en go-karts y llegó acompañado de otra victoria individual: Heliud Pulido obtuvo la Medalla Varonil de la octava semana.

Por su parte, el Equipo Azul tiene motivos para buscar una revancha. El miércoles 14 de octubre venció 8-5 a los Rojos en la primera Batalla por la Supervivencia, con David ‘La Bestia’ Juárez como protagonista del punto definitivo. Sin embargo, los conflictos internos que se han presentado entre algunos integrantes y las derrotas acumuladas en las competencias por la Villa 360 representan un desafío adicional para los celestes.

El pronóstico se inclina hacia los Rojos por sus antecedentes en la Villa 360 y su desempeño colectivo durante la semana, aunque la victoria azul en la Supervivencia demuestra que la competencia permanece abierta. Hasta el momento, no existe un ganador confirmado para la batalla de este jueves; el resultado se conocerá durante la emisión del programa.

¿Qué es el duelo por la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es una de las recompensas más importantes de Exatlón México, debido a que el equipo ganador obtiene acceso a instalaciones con mejores condiciones de descanso, alimentación y recuperación física. La competencia enfrenta a Rojos y Azules en una serie de circuitos que combinan velocidad, resistencia, coordinación y puntería.

Entre los beneficios de la Villa 360 destacan habitaciones con camas individuales, aire acondicionado, baños con agua caliente, cocina equipada, alberca privada y gimnasio. En contraste, el equipo perdedor debe permanecer en las barracas metálicas, donde las condiciones son más limitadas. Esta diferencia puede influir en la recuperación de los atletas después de las pruebas físicas que enfrentan durante la semana.

¿Quién ganó el duelo de la Supervivencia del 14 de octubre?

El Equipo Azul ganó la primera Batalla por la Supervivencia de Exatlón México 2026 este miércoles 14 de octubre, tras imponerse por marcador de 8-5 al Equipo Rojo durante la octava semana de competencia. Con este resultado, los celestes consiguieron evitar el primer riesgo de eliminación, mientras que sus rivales deberán enviar a uno de sus representantes al duelo del próximo domingo 18 de octubre.

David ‘La Bestia’ Juárez fue el encargado de asegurar la victoria para los Azules, después de superar a Heliud Pulido en el enfrentamiento decisivo. El atleta consiguió el octavo punto de su equipo y terminó con las aspiraciones de remontada de los Rojos. El triunfo permitió a los celestes recuperar terreno en una semana marcada por los resultados favorables del conjunto escarlata en otras competencias.