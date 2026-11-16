Muere Óscar ‘Patroncito’ Cortéz, joya del boxeo mexicano a los 20 años de edad

El pugilista originario de Sonora era el vigente campeón de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana

Óscar Cortéz era considerado como una promesa | Coliseo Promotions

El boxeo mexicano se encuentra de luto. Luego de darse a conocer el fallecimiento de una de las promesas de este deporte en el país, Óscar ‘Patroncito’ Cortéz, quien era originario de Hermosillo, Sonora. El joven pugilista tenía 20 años de edad y era el vigente campeón del peso ligero de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana (FECOMBOX).

Cortez nació en Hermosillo, pero se crio en Nogales, donde forjó su pasión por el boxeo. El sonorense formaba parte de Caballero’s Team, bajo las tutela del profesor Alfredo Caballero, y era considerado como una promesa de este deporte en México.

La promotora Coliseo Promotions dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de Óscar Cortéz, mandando un mensaje de resignación a sus familiares y amigos tras la pérdida del joven de 20 años de edad. Sin embargo, no dio a conocer la causa de la muerte del boxeador.

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“Nos unimos de corazón a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del boxeo ante esta irreparable pérdida. Deseamos que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. Descanse en paz”.

Algunos reportes apuntan a que su fallecimiento se dio el pasado sábado 14 de noviembre, pero sin revelar las causas de la misma por respeto a los familiares de Óscar. No fue hasta el domingo y este lunes 16 de noviembre que se reveló la pérdida del joven nacido en Hermosillo, Sonora.

El Patroncito contaba con una carrera prometedora en las 11 peleas que había disputado. De acuerdo con información de Boxrec, el sonorense contaba con un récord de nueve victorias, un empate y ninguna derrota, por lo que se despidió del ring como invicto.

Además, una de sus peleas terminó como no contest. En su historial nunca pudo ganar por la vía del nocaut, pero también se marchó como campeón del peso ligero de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana, luego de vencer a Luis Gerardo Corona Parra en Hermosillo, Sonora el pasado mes de febrero.

El último combate de Óscar ‘Patroncito’ Cortéz fue el pasado mes de junio en la Arena Sonora, cuando derrotó a Jonathan Isaac Uribe Hernández. Todas sus peleas se llevaron a cabo en su Estado natal, pero proyectaba a ser una figura del pugilismo mexicano para posiblemente estar en los mejores escenarios.