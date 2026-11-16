¡Luto en el fútbol argentino! Muere Abel Núñez a los 16 años, joven promesa de FC Ezeiza

El jugador fallece par de días después de ser operado tras recibir un pelotazo en el rostro durante un partido de la Copa de Plata

Muere Abel Nuñez, jugador de 16 años | Instagram futbolclubezeiza

El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de Abel Núñez, jugador de 16 años del FC Ezeiza. El club dio a conocer el domingo 15 de noviembre la muerte del jugador, quien muere tras varios días internado luego de un golpe en un partido.

El fallecimiento de Abel, quien también jugaba en el equipo reserva de futbal de Nueva Estrella, es una nueva tragedia en el balompié mundial, luego de la muerte de Jesús de Miguel por un choque un partido de la Segunda división del fútbol español.

¿De qué murió el joven futbolista Abel Núñez? Esto sabemos

Abel Núñez recibió un pelotazo en la cara durante el partido entre el Ezeiza y Deportivo Muñiz, disputado el jueves. Cerca del minuto 20 del partido, fue a presionar a un rival, quien intentó despejar el balón y el esférico impactó en la cara, tras lo cual cayó al terreno de juego.

¿Qué ocurrió en su último partido, FC Ezeiza y Deportivo Muñiz de Juveniles C?

El jueves 19 de noviembre, FC Ezeiza y Deportivo Muñiz disputaron un partido en el torneo de Juveniles C de la AFA por la Copa de Plata. Se jugó en el Club Atlético La Sonia, de Buenos Aires. Durante el partido, Abel recibió un pelotazo de lleno en su cabeza que requirió intervención quirúrgica.

Según testimonios de personas que estaban en el partido, Abel recibió un pelotazo directo en el rostro: “Le pegó de lleno en la cara y a Abel no le dio tiempo a nada. Cayó desplomado”, reveló el periodista Cristian Rompani, quien se encontraba viendo el partido, para Radio La Red.

En juegos de esta categoría del fútbol argentino, el reglamento no establece la presencia obligatoria de una ambulancia en el campo, aunque sí que haya un médico en sitio, quien bajó a atender a Abel, quien presentaba problemas para respirar. Solicitaron la presencia de una ambulancia, pero ante la demora, se llevaron al jugador al hospital en una camioneta.

El diagnóstico de los médicos fue que Abel había sufrido fractura de cráneo y sangrado interno, por lo que fue operado, según informó el FC Ezeiza el viernes: “Desde Fútbol Club Ezeiza queremos enviar toda nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestro apoyo a Abel Núñez que está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica“.

El estado de salud de Abel no mejoró y el FC Ezeiza anunció su muerte el domingo 15 de noviembre por la mañana.

MÁS INFORMACIÓN: Jesús Owono recibe ayuda psicológica y se plantea dejar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel

Así se despidió FC Ezeiza de Abel Núñez: “La noticia más dura”

El equipo compartió una publicación en Instagram anunciando el fallecimiento del jugador tras varios días internado.

“LA NOTICIA MÁS DURA QUE NOS TOCA COMUNICAR COMO CLUB. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida. Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia. Fútbol Club Ezeiza”