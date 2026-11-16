La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para la ‘final’ vs Haití que define los boletos para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos

Pedro López anuncia las 23 jugadoras que estarán en el Campeonato Concacaf W, donde México buscará su boleto a los dos magnos eventos

Pedro López da su convocatoria para la ‘final’ ante Haití | Imago7

Pedro López dio a conocer el lunes 16 de noviembre lalista de 23 jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en el Campeonato Concacaf W, competencia en el que está en juego el boleto a la Copa Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

México se enfrentará a Haití en esta ‘final’ a disputarse en los Estados Unidos, en la que la Selección Mexicana buscará disputar la justa mundialista por primera vez desde 2015 y volver al torneo olímpico de fútbol femenil, que disputaron por primera y única ocasión en Atenas 2004.

La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil ante Haití

Charlyn Corral, la mejor goleadora del mundo, encabeza el listado en el que la Liga Femenil es la base. De las 23 jugadoras, 17 juegan en el fútbol mexicano, con seis legionarias: Nicolette Hernández, Aaliyah Farmer, Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, Reyna Reyes y Kiana Palacios.

El América es el equipo con más jugadoras en la lista de Pedro López. Las campeonas de la Liga Femenil tienen a cinco futbolistas en la convocatoria, seguidas por cuatro del Pachuca, tres de Tigres. Chivas y Rayadas son los otros equipos que tienen múltiples jugadoras, con dos.

Jugadora Equipo Nancy Antonio América Scarlett Camberos América Kimberly Rodríguez América Montserrat Saldivar América Itzel VelascO América Nicolette Hernández Boston Legacy Aaliyah Farmer Chicago Red Stars Jasmine Casarez Chivas Blanca Félix Chivas Rebeca Bernal Manchester United Jacqueline Ovalle Orlando Pride Esthefanny Barreras Pachuca Charlyn Corral Pachuca Kenti Robles Pachuca Karla Nieto Pachuca Reyna Reyes Portland Thorns FC Alexandra Godinez Rayadas Alice Soto Rayadas Alexia Delgado Tigres Diana Ordóñez Tigres Maricarmen Reyes Tigres Ana Mendoza Pumas Kiana Palacios Utah Royals

¿Cómo funciona el Campeonato Concacaf W y cómo se determinan los boletos para el Mundial del 2028 y los Juegos Olímpicos?

El Campeonato Concacaf W es el torneo más importante de selecciones femeniles en la región. Cambió de nombre para el torneo del 2022, cuando sirvió como clasificatorio para el Mundial del 2023 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024. México, pese a ser sede de esa edición, quedó fuera.

Para la edición del 2026, Estados Unidos y Canadá avanzaron directo a cuartos de final. El resto de selecciones disputaron las fase de clasificación, con seis grupos que daban los siguientes cupos. Jamaica, El Salvador, Panamá, México y Haití ganaron sus sectores para meterse a las rondas finales, que se juegan en una misma sede, el Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, Texas, un suburbio del suroeste de Dallas.

La Concacaf tiene cuatro plazas en el próximo Mundial, así que las ganadoras de los cuartos de final del Campeonato Concacaf W tendrán su boleto.

Para los Juegos Olímpicos de LA28, Estados Unidos tiene su boleto por ser el país sede, pero hay otros tres cupos en disputa. Si Estados Unidos avanza, las ganadoras de las otras tres llaves jugarán el torneo olímpico; en caso de que El Salvador dé la sorpresa, calificarían las dos finalistas y la selección que gane el juego por el tercer lugar. Este último escenario luce poco factible, así que los cuartos serían ‘finales’ para ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

¿Cuándo juega México femenil vs Haití?

El itinerario de la Selección Mexicana Femenil es el siguiente. Las 23 futbolistas convocadas por Pedro López comenzarán su concentración este lunes 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde trabajarán hasta el día 22, contando con el apoyo de la Liga Femenil, que entra en pausa en plena Liguilla para apoyar al equipo a buscar el boleto a Brasil 2027 y LA28. El lunes 23 viajarán a Texas, donde se jugará el partido ante Haití.

El partido entre México y Haití del Campeonato Concacaf W se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Mansfield. El juego está programado para las 15:30 horas, tiempo del centro de México.