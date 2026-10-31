Divino Espinoza apunta alto tras retener el título pluma de la OMB: quiere enfrentar a Naoya Inoue

El tapatío retuvo el título pluma de la OMB tras vencer a Ricardo Blandón y apunta a enfrentar a Naoya Inoue para ingresar al ranking libra por libra

Rafael ‘Divino’ Espinoza reafirmó sus aspiraciones dentro del boxeo internacional después de defender con éxito el campeonato mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El mexicano derrotó por nocaut técnico al nicaragüense Ricardo Blandón durante el tercer asalto de su combate en Riad, Arabia Saudita, y dejó claro que su siguiente objetivo es conseguir enfrentamientos que lo acerquen a la élite mundial.

La victoria representó su quinta defensa exitosa del cinturón de las 126 libras, en una pelea que terminó después de que el equipo médico determinara que Blandón no podía continuar debido a un corte sobre el ojo izquierdo. Espinoza aprovechó su mayor alcance y mantuvo el control de las acciones hasta conseguir la detención del enfrentamiento.

Tras el combate, el campeón mexicano expresó su satisfacción por el resultado y destacó que su intención era ofrecer una buena actuación al público que siguió la cartelera México contra el Mundo. “A eso venimos, a dar un buen espectáculo. Gracias a Dios salimos con la mano en alto rápido“, declaró Espinoza, quien logró conservar su condición de monarca mundial.

Sin embargo, el pugilista tapatío reconoció que detrás de una victoria en pocos asaltos existe una preparación exigente. “No es fácil, fue un entrenamiento duro, largo, de mucha dedicación. A veces aparenta ser fácil, pero lleva detrás un trabajo muy pesado y eso es lo que hace el resultado“, explicó al referirse al proceso que le permitió llegar en condiciones para defender su campeonato.

Rafael Espinoza destaca su evolución técnica tras defender el campeonato mundial

Uno de los aspectos que Espinoza considera fundamentales para mantenerse como campeón es la evolución de su estilo de boxeo. Durante el enfrentamiento contra Blandón, el mexicano utilizó su distancia, el jab y las combinaciones para limitar las opciones ofensivas del nicaragüense, hasta que una lesión provocada por los golpes obligó a detener las acciones.

El pugilista destacó el trabajo realizado de cara a la pelea | Reuters

El monarca de la OMB aseguró que su equipo ha trabajado en realizar ajustes técnicos para continuar creciendo profesionalmente. “Estuvimos trabajando y creo que esa es la parte de hacer ese cambio: seguir mejorando y avanzando en mi carrera“, comentó el mexicano, quien busca que cada presentación refleje los avances conseguidos durante sus entrenamientos.

Con el triunfo sobre Ricardo Blandón, Espinoza extendió su récord invicto a 29 victorias, incluidas 25 por nocaut. El boxeador conquistó el campeonato mundial en diciembre de 2023, cuando superó al cubano Robeisy Ramírez, y desde entonces ha defendido su cinturón ante Sergio Chirino, el propio Ramírez, Edward Vázquez, Arnold Khegai y, ahora, Blandón.

Divino Espinoza sueña con enfrentar a Naoya Inoue y entrar al ranking libra por libra

Más allá de mantener su campeonato, Rafael Espinoza tiene entre sus principales objetivos conseguir una pelea contra el japonés Naoya Inoue, una de las figuras del boxeo internacional. El mexicano considera que un enfrentamiento de esa magnitud podría representar el impulso necesario para ingresar a las primeras posiciones de las clasificaciones de los mejores peleadores libra por libra.

“Sería la pelea que me pondría entre los mejores libra por libra, que es uno de mis sueños. Vamos a ver, vamos a trabajar y, si nos ganamos la oportunidad, estaré listo”, aseguró Espinoza, quien dejó abierta la posibilidad de medirse con el japonés y continuar buscando retos que eleven su posición en el boxeo mundial.

El posible enfrentamiento dependerá de los movimientos de Inoue, actual campeón indiscutido del peso supergallo, y de su eventual ascenso a las 126 libras. Mientras tanto, Espinoza también contempla la unificación de campeonatos en la división pluma, donde Bruce Carrington posee el título del CMB y Angelo Leo el de la FIB. Por ahora, el mexicano mantiene su invicto, conserva el cinturón de la OMB y apunta a una pelea que le permita dar el siguiente paso en su carrera.