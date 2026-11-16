Infantino tendría competencia por la presidencia de la FIFA: Philippe Diallo analiza su candidatura

La UEFA respaldó por unanimidad al presidente de la Federación Francesa de Fútbol para disputar las elecciones de marzo de 2027

¿Quién es el rival de Infantino para la presidencia de la FIFA? | Reuters.

Gianni Infantino podría enfrentar a un rival en su intento por mantenerse al frente de la FIFA. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), se perfila como un posible candidato para disputar la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial, un escenario que abriría la puerta a una contienda electoral después de varios procesos en los que el dirigente suizo no tuvo oposición.

El nombre de Philippe Diallo surge en un momento en el que la FIFA se prepara para definir su futuro institucional, con la próxima elección presidencial prevista para 2027. Infantino, quien asumió el cargo en febrero de 2016, buscaría prolongar su gestión, mientras que la posibilidad de una candidatura francesa comienza a generar expectativas sobre un eventual cambio en la dirección del organismo.

La aparición de un posible contendiente representa un nuevo escenario para Infantino, quien fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023. Sin embargo, hasta el momento, la eventual participación de Diallo debe considerarse una posibilidad y no una candidatura formalmente registrada.

La UEFA respalda a Philippe Diallo para enfrentar a Infantino en las elecciones de la FIFA

La UEFA confirmó este lunes 16 de noviembre su respaldo unánime a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, como candidato para disputar la presidencia de la FIFA. La decisión se tomó durante una reunión encabezada por Aleksander Ceferin, en la que participaron representantes de las federaciones nacionales que forman parte del Comité Ejecutivo de la UEFA y del Consejo de la FIFA.

Diallo aceptó la invitación para competir contra Infantino, aunque su candidatura todavía deberá ser ratificada por el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol, cuya reunión está programada para el martes 17 de noviembre. El dirigente cuenta con experiencia en la administración del fútbol profesional francés y ha participado en organismos de resolución de conflictos de la FIFA, antes de asumir la presidencia de la FFF en 2023.

La decisión de la UEFA también responde a las diferencias que han surgido con la administración de Infantino, particularmente después de la propuesta de incorporar inversionistas privados a una estructura comercial relacionada con los derechos de las competiciones internacionales. El proyecto, planteado durante el verano de 2026, provocó cuestionamientos entre distintas federaciones y terminó por ser retirado.

¿Por qué la UEFA quiere reemplazar a Gianni Infantino como presidente de la FIFA?

La UEFA expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la FIFA bajo la administración de Infantino, por lo que considera necesario impulsar una alternativa que permita recuperar la confianza entre las federaciones. En su comunicado oficial, el organismo europeo pidió fortalecer la gobernanza, la cooperación institucional y el desarrollo del fútbol en todas las regiones del mundo.

El respaldo a Diallo representa una postura conjunta de los representantes europeos que participaron en la reunión, aunque esto no garantiza que todas las federaciones afiliadas a la UEFA voten por él. Infantino, por su parte, buscará mantenerse en el cargo que ocupa desde febrero de 2016, después de haber conseguido la reelección sin oposición en 2019 y 2023.

¿Quién es Philippe Diallo, el candidato que busca quitarle la presidencia de la FIFA a Infantino?

Philippe Diallo es un dirigente francés que preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023 y forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA. Antes de asumir estas responsabilidades, encabezó una organización representativa de los clubes profesionales de Francia y participó en la administración de la liga de su país.

Su experiencia también incluye funciones dentro de las estructuras de resolución de disputas de la FIFA. Este recorrido fue uno de los principales argumentos de la UEFA para respaldar su candidatura, con la intención de presentar una alternativa a la administración de Infantino en las próximas elecciones.

¿Cuándo son las elecciones para elegir al nuevo presidente de la FIFA?

Las elecciones presidenciales de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, donde las federaciones afiliadas elegirán al dirigente que encabezará el organismo durante el siguiente periodo.

El plazo para registrar candidaturas terminará el miércoles 18 de noviembre de 2026, y cada aspirante deberá contar con el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones que integran la FIFA. Posteriormente, la Comisión Electoral analizará las postulaciones para determinar cuáles cumplen los requisitos.

Además de Philippe Diallo y Gianni Infantino, el exfutbolista suizo Ramón Vega y Kozo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol, han manifestado su intención de participar. La lista definitiva dependerá de la validación de las candidaturas.