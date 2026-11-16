Alemania vs Países Bajos en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 16 de noviembre

Países Bajos tiene el boleto asegurado a cuartos de final, sin embargo busca asegurar el liderato frente a una Alemania que tiene la urgencia de ganar

Alemania vs Países Bajos, en vivo online la UEFA Nations League | Claro Sports

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alemania vs Países Bajos hoy 16 de noviembre de 2026?

Alemania y Países Bajos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27. La Mannschaft necesita la victoria para asegurar su clasificación a los cuartos de final y evitar cualquier riesgo de quedar fuera de los dos primeros puestos del Grupo A2. El conjunto alemán, que suma ocho puntos, afronta una prueba de máxima exigencia ante un rival que todavía no conoce la derrota en el torneo y que ya tiene su boleto a la siguiente ronda. Por ello, el equipo local tendrá que aprovechar su condición de anfitrión en el Estadio Olímpico de Berlín para conseguir un resultado que le permita avanzar.

Por su parte, Países Bajos llega como líder del sector con 11 unidades y la intención de conservar el primer puesto para asegurar una posición favorable de cara a los cuartos de final. La selección neerlandesa ha mostrado solidez a lo largo de la competencia, con tres victorias y dos empates, además de una diferencia de goles de +9 que respalda su dominio. Aunque su clasificación ya está garantizada, el partido ante Alemania representa una oportunidad para cerrar la primera fase como invicta y reafirmar su condición de candidata al título. El orgullo deportivo, el liderato y la rivalidad histórica estarán en juego en Berlín.

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Alineaciones probables del Alemania vs Países Bajos, al momento

La principal incógnita del Alemania vs Países Bajos estará en el planteamiento táctico de ambos equipos, pues Jürgen Klopp y Xavi Hernández podrían apostar por un 4-2-3-1 como punto de partida. Aunque la disposición de sus futbolistas sería similar, las ideas de cada entrenador ofrecen diferencias importantes en la forma de afrontar el encuentro. La Mannschaft buscará imponer condiciones a través de una presión alta y transiciones verticales, características habituales en la propuesta de Klopp.

Por su parte, Xavi Hernández prioriza el juego colectivo, la circulación de balón y el control de la posesión para construir sus ataques. La Naranja Mecánica intentará imponer ese estilo ante una Alemania que suele apostar por la intensidad y la recuperación rápida del esférico. El duelo en el mediocampo será determinante, ya que ambos sistemas cuentan con una estructura similar, pero sus distintas filosofías pueden marcar el rumbo del partido.

Alemania : Marc-André ter Stegen, Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Brajan Gruda, Florian Wirtz, Derry Scherhant y Kai Havertz.

: Marc-André ter Stegen, Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Brajan Gruda, Florian Wirtz, Derry Scherhant y Kai Havertz. Países Bajos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Joey Veerman, Teun Koopmeiners, Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders, Donyell Malen y Cody Gakpo.

Antecedentes del Alemania vs Países Bajos y últimos resultados en la UEFA Nations League

Los antecedentes recientes entre Países Bajos y Alemania reflejan una rivalidad bastante equilibrada, aunque con una ligera ventaja para el conjunto germano, que suma dos victorias en sus últimos cinco enfrentamientos, por tres empates y ninguna derrota. La Mannschaft ha encontrado mejores resultados en los partidos más recientes, mientras que la Naranja Mecánica ha demostrado capacidad para competir y evitar la derrota, con un balance de seis goles a favor y seis en contra para cada selección. La paridad en el historial anticipa un nuevo compromiso de alta exigencia, en el que ambos equipos cuentan con argumentos para imponer su estilo, aunque Alemania parte con el respaldo de sus resultados recientes.