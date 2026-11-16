Ilusión ‘leoparda’: ¿Pablo Peirano se gradúa como técnico ganador?

El director técnico uruguayo del Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano, busca su primer título como técnico principal en Primera División.

Pablo Peirano con Atlético Bucaramanga | Vizzor

Su estrategia es invaluable, la forma de llegar a su futbolista lo deja muy bien parado y el nivel de estudio a sus rivales habla de un muy buen trabajo. Todo eso es lo que se dice cuando se habla del director técnico uruguayo del Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano. No obstante, la única cuota pendiente en su carrera como entrenador principal es consagrarse campeón en Primera División.

A lo largo de su carrera como director técnico en propiedad ha pasado por el fútbol de Uruguay, Perú y Colombia. Racing Club de Montevideo, Danubio FC, Cusco FC, Independiente Santa Fe, Nacional de Uruguay y Atlético Bucaramanga, han sido los clubes en su carrera como primer entrenador.

Después de 9 años de su debut como la cabeza del cuerpo técnico. Pablo Peirano solo acumula un título y no fue en la Primera División. En el balompié de Perú fue quien llevo a Cusco FC a la máxima categoría del fútbol inca. De hecho, ese título le valió para llegar al único equipo colombiano que ha ganado la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe. No obstante, en este 2026-II tendrá una nueva oportunidad en el Fútbol Profesional Colombiano con el Atlético Bucaramanga.

¿Cómo le ha ido a Pablo Peirano con el Atlético Bucaramanga?

De la mano del entrenador ‘charrúa’, Atlético Bucaramanga ha vuelta a ser el equipo competitivo que ganó la liga colombiana en el 2024. Pablo Peirano le ha dado una identidad de juego al equipo ‘leopardo’. Un conjunto que apela a mantener siempre su arco en cero y con mucha velocidad en ataque lograr hacerle daño a sus rivales.

Una idea de juego que ha salido bastante bien en el club santandereano. Pues fue así como se consagró campeón de su único título en toda su historia dentro de la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano. De hecho, fue justamente contra el profe ‘Pei’ que los ‘leopardos’ celebraron esa estrella.

En la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, el Atlético Bucaramanga fue el equipo que más fechas estuvo invicto. No en vano, es el club que menos partido perdió en la fase del todos contra todos del segundo semestre del presente año. Así mismo, estuvo nada más a un punto de quedarse con la ventaja deportiva.

Los números de Pablo Peira con Atlético Bucaramanga

Partidos dirigidos: 19

19 Puntos: 35

35 Victorias: 9

9 Empates: 8

8 Derrotas: 2

2 Goles a favor: 31

31 Goles en contra: 17

Así le ha ido a Pablo Peirano en los cuadrangulares de Liga BetPlay Dimayor

No hay punto medio para el rendimiento en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor para Pablo Peirano. El entrenador uruguayo ya tiene dos experiencias afrontando estas fase finales del Fútbol Profesional Colombiano. Ambas dirigiendo a Independiente Santa Fe.

En 2024-I, los ‘cardenales’ integraron el Grupo B y lograros 16 puntos en seis partidos jugados, casi un puntaje perfecto. Cinco victorias, un empate y tan solo un gol recibido. Le dieron el tiquete a la primera final en Primera División de Pablo Peirano como entrenador principal. Un duelo por el título que, justamente, perdería ante Atlético Bucaramanga.

Un semestre más tarde, la historia fue completamente diferente. Una decepcionante participación en los cuadrangulares dejó a Santa Fe en la última casilla del Grupo A con tan solo un punto en seis partidos y -11 en su diferencia de gol. Luego de este rendimiento, las dudas y las criticas se apoderaron del mundo ‘cardenal’.

El único título de Pablo Peirano como director técnico

Dirigiendo en la Segunda División del Fútbol de Perú, Pablo Peirano se consagró campeón con Cusco FC. Esto ocurrió en el año 2022, cuando los comandados por el DT uruguayo se quedaron con el título de la Liga 2 Apertura y Clausura. Obteniendo así su inobjetable paso a la Primera División.

Los números de Pablo Pierano con Cusco FC

Partidos dirigidos: 51

51 Puntos: 100

100 Victorias: 30

30 Empates: 10

10 Derrotas: 11

11 Goles a favor: 79

79 Goles en contra: 48

48 Títulos: 2

Sumado a esto, muchos en el fútbol de Uruguay le atribuyen el mayor trabajo para el título del Campeonato Uruguayo de 2025 del Club Nacional. Pues, a pesar de que fue despedido en el mes de octubre, el equipo que el conformó terminó quedando campeón al final de ese año. Misma situación que ocurrió en el 2025-I en Colombia. Pablo Peirano renuncia en febrero a la dirección técnica de Independiente Santa Fe y en junio los ‘leones’ se consagran campeones.

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