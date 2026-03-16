¡Tyson Fury y Anthony Joshua habrían firmado en secreto la pelea más esperada de la última década!

La mega pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua sería transmitida por Netflix, empresa que ya realizó en el pasado peleas como la de Canelo vs Crawford

Tyson Fury está listo para regresar al boxeo | Action Images vía Reuters

El boxeo internacional estaría a punto de vivir un momento histórico: Tyson Fury y Anthony Joshua, dos de los pesos pesados más emblemáticos del Reino Unido, habrían firmado en secreto una de las peleas más esperadas de la última década. La noticia, que aún no ha sido confirmada oficialmente, promete uno de los enfrentamientos más interesantes de la industria, a pesar de que no haya cinturones de por medio.

Según un informe del periodista Gareth Davies de talkSPORT, ambas estrellas habrían plasmado su firma en un contrato que los compromete a enfrentarse en un futuro cercano. Diversas fuentes habrían confirmado esta información, aumentando los rumores y la expectación alrededor de un combate que, de concretarse, se perfila como uno de los encuentros más esperados en el boxeo contemporáneo.

De acuerdo con el reporte periodístico, la posible pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua marcha por buen camino y, de concretarse, Netflix sería la encargada de su transmisión, una señal clara del interés de la plataforma por seguir apostando al boxeo profesional tras su experiencia en combates como el de Canelo Álvarez frente a Terence Crawford. La noticia aumenta la expectativa debido a que no sólo sería una pelea entre dos pesos pesados emblemáticos, sino también una producción de alcance global que podría redefinir la manera en que se consume el boxeo profesional.

La carrera de Anthony Joshua quedó en la cuerda floja

No es la primera vez que se especula sobre un posible enfrentamiento entre Tyson Fury y Anthony Joshua, dos de las estrellas más destacadas del boxeo británico. El año pasado, varios medios reportaron que ambos habían dado el “ok” para concretar la pelea; sin embargo, Anthony Joshua sufrió un grave accidente automovilístico en Nigeria el 29 de diciembre, donde murieron dos de sus amigos e integrantes de su equipo de entrenamiento. Este trágico suceso dejó la carrera de AJ al borde del retiro y frenó cualquier avance hacia el esperado combate.

Tyson Fury se lanza contra Anthony Joshua | Reuters

Tyson Fury regresará del retiro por quinta vez

Por su parte, Tyson Fury, quien se encontraba en retiro, decidió regresar al boxeo profesional por quinta vez. A finales de enero, el excampeón del mundo aceptó un enfrentamiento contra Arslanbek Makhmudov programado para el 11 de abril en Reino Unido. Esta pelea está financiada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, país que busca incentivar el turismo a través de la industria del boxeo.

¿Cuántas veces se ha retirado Tyson Fury?

Tyson Fury ha convertido las despedidas en un elemento casi habitual de su trayectoria boxística. Su primer retiro ocurrió en noviembre de 2013, luego de que se cancelaran dos peleas con David Haye y tras expresar su frustración con el entorno del boxeo. Sin embargo, su alejamiento duró apenas tres meses, cuando regresó al cuadrilátero para enfrentarse a Joey Abell, un retorno que él mismo atribuyó a sus cambios de ánimo. Un episodio similar se produjo en octubre de 2016, cuando canceló la revancha contra Wladimir Klitschko por problemas de salud mental, aunque finalmente decidió mantenerse activo, enfrentando además la pérdida de títulos y sanciones por un caso de dopaje.

Los retiros continuaron en su carrera. En agosto de 2017, mientras esperaba la resolución de su caso antidopaje, anunció otra salida del deporte antes de regresar en 2018 con una nueva etapa profesional. Tras vencer a Dillian Whyte en Wembley en abril de 2022, declaró que había cumplido todas sus metas y colgó los guantes, aunque meses después volvió para derrotar a Derek Chisora. Su despedida más reciente ocurrió en enero de 2025, después de dos derrotas consecutivas frente a Oleksandr Usyk, reforzando la imagen de un ‘Rey Gitano’ cuya relación con el retiro resulta bastante inestable.

Te puede interesar: