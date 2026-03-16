¿Revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en Ring Royale? El recuento de una rivalidad de más de 20 años

La pelea entre el conductor y el ‘Cazafantasmas’ revive una rivalidad de más de dos décadas que comenzó en la televisión mexicana

Adame vs Trejo la revancha: ¿Cuándo sería su próxima pelea? | Ring Royale

Alfredo Adame y Carlos Trejo volvieron a colocarse en el centro de la conversación pública tras protagonizar una de las peleas más comentadas del evento Ring Royale, celebrado en la Arena Monterrey. El combate terminó con victoria por nocaut para Adame, quien logró imponerse en el primer round ante el llamado ‘Cazafantasmas’.

El enfrentamiento atrajo la atención de miles de asistentes en el recinto y de millones de personas que siguieron la transmisión en vivo a través de plataformas digitales. La pelea representó el primer encontronazo formal sobre un ring entre ambos personajes después de más de 20 años de confrontaciones públicas.

¿Qué pasó en la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

La pelea entre ambos comenzó con intercambios constantes de golpes. Durante el arranque, Carlos Trejo tomó la iniciativa y logró conectar varios impactos que complicaron a Adame, quien cayó a la lona en dos ocasiones durante el primer asalto.

Sin embargo, el actor y conductor reaccionó en la recta final del round. Con poco más de un minuto en el reloj, Adame conectó una combinación de derechazos que cambió el rumbo del combate. El segundo golpe impactó de forma directa en el rostro de Trejo, enviándolo a la lona.

El réferi inició la cuenta y, tras dos minutos con 52 segundos del primer round, Carlos Trejo no logró reincorporarse, por lo que se decretó el nocaut técnico a favor de Alfredo Adame.

¿Habrá revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Al finalizar el enfrentamiento, ambos protagonistas tomaron el micrófono y hablaron sobre lo ocurrido dentro del ring. Adame mencionó la posibilidad de repetir el combate en septiembre, mientras que Trejo reconoció el resultado y aceptó la opción de una revancha.

“Muchas gracias, al que quiera lo espero o le doy la revancha”, declaró Adame tras el combate. Por su parte, Trejo señaló: “Yo venía a sacar el coraje. Le reconozco, lo tumbé dos, me tumbó uno. La supo hacer bien, hay que reconocerlo. Pidió la revancha, la acepto”. Ambos chocaron los guantes y dejaron en el aire el próximo mes de septiembre como fecha tentativa.

Antes de que sonara la campana de inicio, Adame también dejó abierta la posibilidad de una revancha y aclaró que, sin importar el resultado, la rivalidad no termina. “No, esto no acaba […] Debe de haber revancha”, respondió previo a conocer el resultado favorable.

Una rivalidad de más de 20 años entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

La confrontación entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tiene su origen a principios de la década del 2000. En aquel momento, el conductor participaba en programas de televisión donde Trejo aparecía como invitado frecuente para hablar sobre fenómenos paranormales.

La relación entre ambos comenzó de forma cordial, pero con el paso del tiempo surgieron diferencias relacionadas con proyectos televisivos y apariciones en programas. Las discusiones públicas fueron aumentando y derivaron en intercambios de insultos y acusaciones que se extendieron durante años.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2019 durante una conferencia de prensa para anunciar una pelea entre ambos. En ese evento, Trejo lanzó una botella de agua que impactó en el rostro de Adame, provocándole una herida en la ceja. El incidente llevó a la cancelación del combate que se planeaba realizar en ese momento.

Desde entonces, la rivalidad se mantuvo activa en redes sociales, entrevistas y apariciones televisivas. Durante más de dos décadas, ambos personajes protagonizaron enfrentamientos verbales que se convirtieron en tema recurrente dentro del espectáculo en México.

Ring Royale representó el primer enfrentamiento directo sobre un ring entre ambos. Aunque el resultado fue favorable para Adame, la historia entre los dos personajes podría continuar, ya que ambos confirmaron su disposición para un nuevo combate que podría realizarse en septiembre.

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