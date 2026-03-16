Arbeloa y el regreso de Mbappé: “Es difícil pensar que el Madrid sea mejor sin el mejor del mundo”

El técnico del Real Madrid defendió el impacto del francés tras su regreso a la convocatoria y rechazó la idea de que el equipo funcione mejor sin él

Arbeloa reaccionó al regreso del francés | Reuters

El Real Madrid llega a la vuelta de los octavos de final de la Champions League con una noticia clave en su convocatoria: el regreso de Kylian Mbappé. Tras perderse varios partidos por molestias físicas, el delantero francés volvió a integrarse al grupo para el partido ante el Manchester City en el Etihad Stadium, donde el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa defenderá la ventaja de 3-0 conseguida en el Santiago Bernabéu.

En la rueda de prensa previa al último entrenamiento en Inglaterra, el técnico fue directo al responder a las opiniones que sugerían que el equipo había encontrado un mejor funcionamiento colectivo durante la ausencia del atacante. El técnico merengue descartó esa lectura y reivindicó el peso futbolístico del francés dentro del proyecto.

“Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien de la plantilla. Estoy feliz de que la gente hable tan bien del equipo sin estar el mejor del mundo”, señaló el entrenador madridista al referirse al impacto de Mbappé dentro del plantel.

Arbeloa también explicó que el regreso del delantero añade recursos distintos al sistema ofensivo del Madrid, especialmente por su capacidad para atacar los espacios y su inteligencia en la interpretación del juego. El técnico destacó que su presencia no solo aporta talento individual, sino también conexiones colectivas dentro del esquema del equipo.

“Kylian nos da cualidades diferentes, pero es un jugador también que se relaciona muy bien, se mueve muy bien a los espacios, es muy inteligente. Es una suerte de tenerle también en el campo y en el juego también es muy importante”, explicó Arbeloa al hablar del papel que puede tener el francés en la eliminatoria.

El planteamiento en el Etihad

Más allá de la ventaja conseguida en la ida, el entrenador dejó claro que el planteamiento del Madrid no cambiará en el Etihad. El estrategainsistió en que el objetivo del equipo será competir con la misma intensidad que en el Bernabéu, consciente de que jugar en el estadio del City exige una versión incluso más exigente del conjunto blanco.

“El mismo que la ida, el objetivo es salir a ganar como siempre, con el mismo sacrificio y compromiso o incluso más porque sabemos que este campo no es nada fácil. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana”, afirmó el técnico, quien subrayó que el equipo deberá repetir el nivel mostrado en el primer partido para asegurar el pase.

En el entorno del Manchester City, Pep Guardiola optó por dar descanso a su plantilla tras el empate 1-1 ante el West Ham en la jornada 30 de la Premier League, una decisión que generó comentarios previos al partido. Arbeloa evitó cualquier lectura polémica y defendió la experiencia del técnico catalán.

“Creo que lo ha explicado bien esta mañana. No es algo nuevo para ellos. Es el partido 987 que dirige Guardiola. No seré yo el osado que le dé consejos. Es un equipo que se conoce muy bien, juegan con los ojos cerrados porque llevan muchos años juntos”, concluyó el entrenador madridista.

El Real Madrid afrontará la visita al Etihad con una ventaja considerable tras el 3-0 de la ida, marcado por el hat-trick de Federico Valverde en el Bernabéu. Con Mbappé nuevamente disponible y Bellingham recuperado tras más de un mes fuera por lesión, el equipo blanco buscará cerrar la eliminatoria y confirmar su presencia en los cuartos de final de la Champions League.

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