Canelo Álvarez alista su regreso tras cirugía en el codo; apunta a pelear en septiembre

El boxeador mexicano avanza en su recuperación tras la operación de octubre de 2025 y ya volvió a golpear aparatos mientras define rival

Canelo prepara su regreso | STEVE MARCUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Saúl Álvarez atraviesa la etapa final de su proceso de rehabilitación tras la operación en el codo izquierdo a la que fue sometido en octubre de 2025. La intervención lo mantuvo alejado del ring después de su última pelea frente a Terence Crawford, que terminó en derrota y la pérdida de sus cuatro campeonatos del peso supermediano.

Tras ese resultado, el equipo decidió atender de manera definitiva las molestias en el codo que el peleador arrastraba desde tiempo atrás. La cirugía se realizó a finales de 2025 con el objetivo de reparar daños en los ligamentos del codo izquierdo.

Meses después de aquel combate, el pugilista mexicano ya enfoca su preparación con la mira puesta en regresar a la actividad durante el segundo semestre de 2026. El proceso de recuperación ha sido gradual y supervisado por su equipo médico y de entrenamiento, priorizando la recuperación total de la movilidad y la fuerza antes de retomar un campamento formal de preparación.

Eddy Reynoso comparte el estado actual de Canelo

El entrenador Eddy Reynoso confirmó que el boxeador mexicano ya ha comenzado a reincorporarse de manera progresiva al trabajo físico en el gimnasio. El tapatío ya realiza ejercicios de impacto, una señal importante dentro de su rehabilitación.

Sobre el proceso actual y la planificación de la preparación, Reynoso explicó que el equipo aún no ha iniciado un campamento formal, aunque la próxima pelea del mexicano ya tiene fecha prevista para el mes de septiembre.

“Estamos esperando que se vaya acercando un poco más el tiempo para empezar a planear los entrenamientos. Él va a pelear en septiembre, no sabemos todavía con quién, pero está listo, vamos a seguir trabajando fuerte para seguir adelante”.

El regreso del mexicano está programado para el 12 de septiembre en Arabia Saudita, su cuarta pelea en el acuerdo firmado con Riyadh Season firmado en 2025. El evento se perfila como uno de los grandes espectáculos del calendario del boxeo en el año.De acuerdo con la información adelantada por el equipo de Canelo, la función llevará el concepto “México contra el Mundo”, con el tapatío como figura principal de la cartelera, buscando recuperar el trono en la categoría de las 168 libras.

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