El momento más humano de Isaac del Toro: se emociona hasta las lágrimas tras ganar la etapa más dura de Tirreno-Adriático

Un video del UAE Team Emirates revela el momento en que Isaac del Toro rompe en llanto tras ganar la etapa reina de la Tirreno-Adriático 2026

Del Toro llora tras ganar la etapa 6 Tirreno-Adriático/YT:UAE Team Emirates

La victoria de Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026 dejó una imagen que refleja el peso de una semana de exigencia al máximo nivel. Un video difundido por el UAE Team Emirates XRG mostró escenas inéditas desde el interior del equipo durante la competencia y reveló el momento en el que el ciclista mexicano se emociona hasta las lágrimas tras conquistar la etapa 6, considerada la jornada reina de la carrera.

El material muestra el ambiente dentro del equipo durante los días de competencia: las indicaciones tácticas de los directores deportivos, el esfuerzo de los ciclistas en los ascensos más duros y la tensión en los momentos decisivos de cada etapa. En una de las escenas finales aparece Del Toro visiblemente emocionado después de cruzar la meta en Camerino, tras una jornada que definió buena parte del destino de la clasificación general.

La victoria en la etapa reina que cambió la carrera

La sexta etapa, disputada entre San Severino Marche y Camerino, fue una de las jornadas más exigentes de la edición 2026 de la Tirreno-Adriático. En ese recorrido montañoso, los favoritos a la clasificación general comenzaron a atacar en la subida final con la intención de desestabilizar al líder de la competencia.

Ciclistas como Giulio Pellizzari y Giulio Ciccone lanzaron ofensivas en los kilómetros finales, obligando al mexicano a responder constantemente para proteger su ventaja en la general. El ritmo de carrera aumentó en el ascenso definitivo y el grupo de favoritos quedó reducido a los corredores más fuertes del día.

A pesar del desgaste acumulado, el corredor del UAE Team Emirates XRG se mantuvo siempre entre los primeros lugares del grupo. Del Toro supo administrar su esfuerzo en los momentos clave y resistió los ataques que llegaban desde diferentes frentes, incluyendo los movimientos del estadounidense Matteo Jorgenson.

La definición llegó en los últimos metros de la subida final hacia Camerino. Pellizzari intentó quedarse con la etapa con un ataque tardío, pero el mexicano respondió con un cambio de ritmo en los metros finales para superar al italiano y cruzar primero la línea con un tiempo de 4:46:50.

Ese triunfo no solo le dio la victoria del día. También permitió que el ciclista mexicano ampliara su ventaja en la clasificación general, colocándose como líder con 42 segundos sobre Pellizzari y 43 sobre Jorgenson, una diferencia que resultó decisiva para encaminar la conquista del título.

El título que confirmó su semana perfecta

Un día después, en la etapa final con llegada a San Benedetto del Tronto, Isaac del Toro defendió su ventaja sin contratiempos. La jornada se resolvió con un sprint masivo ganado por Jonathan Milan, mientras el mexicano rodó protegido dentro del pelotón para asegurar la clasificación general.

Con ello, el corredor de Ensenada, Baja California, completó la carrera con un tiempo acumulado de 28:02:14, suficiente para coronarse campeón de la Tirreno-Adriático 2026 con 40 segundos de ventaja sobre Matteo Jorgenson y 42 sobre Giulio Pellizzari.

El resultado representa un momento histórico para el ciclismo mexicano. Del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar esta prestigiosa carrera italiana, superando los resultados logrados décadas atrás por Raúl Alcalá, quien había sido segundo en 1992 y tercero en 1991.

Además, la victoria confirma el ascenso del joven ciclista dentro de la élite del UCI WorldTour. Con apenas 22 años, el mexicano continúa consolidándose como una de las figuras emergentes del pelotón internacional.

La próxima carrera de Isaac del Toro

Tras su triunfo en la Tirreno-Adriático, el siguiente desafío para Isaac del Toro será la Milán-San Remo, que se disputará el 21 de marzo. La prueba italiana es uno de los monumentos del ciclismo y tendrá un recorrido de 298 kilómetros entre Pavia y Sanremo.

El mexicano llegará a esta carrera después de un inicio de temporada sobresaliente, en el que también conquistó el UAE Tour 2026. En la Milán-San Remo compartirá equipo con figuras como Tadej Pogacar, en una prueba que suele definirse en los últimos kilómetros tras casi 300 km de recorrido.

Te puede interesar: