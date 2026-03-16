Las redes sociales se incendiaron por las peleas entre Alfredo Adame vs Carlos Trejo, Karely vs Marcela Mistral y el resto de la función en Monterrey

Los mejores memes de Ring Royale 2026 | Redes sociales

Ring Royale 2026, la función de boxeo entre celebridades que organizó Poncho de Nigris en Monterrey, fue todo un acontecimiento el domingo 15 de marzo. Pese a realizarse a la misma hora que la entrega de los premios Oscar, la conversación en las redes sociales estuvo dominada por este evento.

El evento fue visto por más de 37 millones de usuarios, según se ve en el canal de YouTube de Ring Royale, cifras que seguirán creciendo, y eso también dominó la conversación en las redes sociales el domingo.

Los combates entre Abelito y Bull Terrie, Alfredo Adame vs Carlos Trejo y Chuy Almada contra Alberto del Río inundaron de memes las redes sociales. Te presentamos algunos de los mejores, que incluyen imágenes de Rocky Balboa, los Simpson, Shrek y comparativas a Messi y Cristiano Ronaldo.

Memes Ring Royale 2026 y Alfredo Adame | X

Memes de la pelea de Abelito y Bull Terrie en Ring Royale 2026

Los resultados de King Royale 2026

La cartelera de King Royale 2026 en la Arena Monterrey estuvo conformada por siete peleas. Estos fueron los resultados de cada una:

Marcela Mistral a Karely Ruiz por decisión unánime

a Karely Ruiz por decisión unánime Alfredo Adame ganó a Carlos Trejo por KO

ganó a Carlos Trejo por KO Aldo de Nigris por KO a Nicola Porcella

por KO a Nicola Porcella Abelito por decisión a Moisés ‘Bull Terrie’

por decisión a Moisés ‘Bull Terrie’ Chuy Almada sobre Alberto del Río en pelea suspendida en el segundo round

sobre Alberto del Río en pelea suspendida en el segundo round La Kyliezz y Georgiana sobre Alexis Mvgler y Velvetine por decisión

sobre Alexis Mvgler y Velvetine por decisión Ronaldo López ‘Ronny’ sobre José Toporek por decisión

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