Cinépolis tiene la palomera de Yoshi de Super Mario Galaxy en México: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirla?

El coleccionable inspirado en Yoshi llegará a Cinépolis con el estreno de Super Mario Galaxy: la Película y estará disponible en complejos selectos

¿Cuándo se estrena la película de Super Mario? | @supermariomovie

La llegada de Super Mario Galaxy: La Película a los cines mexicanos no solo marcará el regreso de uno de los universos más populares de los videojuegos a la pantalla grande. También vendrá acompañada de una serie de productos y experiencias diseñadas para atraer tanto a coleccionistas como a seguidores históricos de la franquicia.

En los últimos años, los cines han convertido los artículos promocionales en parte central de la experiencia cinematográfica. Cubetas de palomitas, vasos temáticos y objetos de edición limitada se han vuelto piezas buscadas por los fans, especialmente cuando están ligados a franquicias con una base de seguidores global como la creada por Nintendo.

Para el estreno de esta nueva entrega, Cinépolis apostó por una pieza que rápidamente ha generado conversación entre los fanáticos: una palomera inspirada en Yoshi. El diseño y las condiciones de venta han despertado interés entre coleccionistas, ya que su distribución será limitada y estará ligada a ciertos requisitos dentro del programa de lealtad de la cadena.

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¿Dónde conseguir y precio de la palomera de Yoshi de Super Mario Galaxy?

La palomera temática de Yoshi será vendida en complejos seleccionados de Cinépolis dentro de México. No se tratará de un producto disponible en todas las sucursales, por lo que los interesados deberán revisar la disponibilidad en los cines participantes cuando se anuncien oficialmente las sedes que contarán con unidades.

El coleccionable tendrá un precio aproximado de 1,249 pesos y su compra estará condicionada a que el usuario cuente con tarjeta Club Cinépolis en nivel Superfanático. El diseño consiste en una figura tridimensional del personaje sosteniendo uno de sus característicos huevos, que funciona como el recipiente para colocar las palomitas.

Super Mario Galaxy en México: ¿Cuándo es el estreno en cines?

El estreno de Super Mario Galaxy: La Película en México está programado para el 1 de abril de 2026, fecha en la que comenzará su exhibición en salas de Cinépolis y otros complejos cinematográficos del país. La preventa de boletos ya está disponible a través de las plataformas digitales de la cadena.

Además del lanzamiento en cartelera, Cinépolis planea funciones especiales en salas VIP los días 8 y 9 de abril de 2026, en las que los asistentes podrán acceder a una experiencia temática vinculada con la película. Estas proyecciones estarán disponibles únicamente en ciertos complejos y con cupo limitado.

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