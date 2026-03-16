Renata Zarazúa remonta ante Martina Trevisan y avanza en la qualy del Miami Open 2026

La tenista mexicana consigue su primera victoria contra la italiana y queda a un triunfo de ingresar al cuadro principal del WTA 1000 de Miami

Zarazúa consigue su primera victoria sobre Trevisan | Reuters

Renata Zarazúa dio un paso importante en el Miami Open 2026 al conseguir una victoria en la fase de clasificación del torneo WTA 1000. La tenista mexicana derrotó a la italiana Martina Trevisan en tres sets (4-6, 6-3 y 6-3) y se colocó a un triunfo de acceder al cuadro principal del certamen que se disputa en Florida.

La jugadora capitalina tuvo que remontar para quedarse con el partido. La europea se llevó el primer set por marcador de 6-4, pero Zarazúa reaccionó en los siguientes parciales para imponerse 6-3 y 6-3, sellando así su avance a la segunda ronda de la qualy.

El resultado también rompió una tendencia negativa para la mexicana, ya que Trevisan mantenía una marca de 4-0 en los enfrentamientos directos que ambas habían disputado en el circuito profesional antes de este duelo en Miami.

Zarazúa llegó al torneo ubicada en el puesto 89 del ranking WTA (al 9 de marzo de 2026) y como séptima cabeza de serie en la fase de clasificación. Del otro lado, Trevisan, ex número 18 del mundo y semifinalista de Roland Garros en 2022, ocupa actualmente el lugar 631 del ranking tras un periodo de inactividad provocado por una cirugía que la mantuvo alejada de las canchas.

El Miami Open representa un torneo familiar para la mexicana, quien ya ha participado en la llave estelar en dos ocasiones. En 2021 superó la qualy y alcanzó la segunda ronda del torneo, mientras que en 2025 ingresó de manera directa al cuadro principal, aunque quedó eliminada en su debut mientras todavía lidiaba con molestias en una rodilla.

En ediciones recientes del torneo, Zarazúa también había enfrentado dificultades en la fase de clasificación. En 2022 y 2024 fue eliminada en su primer partido de la qualy, por lo que la victoria ante Trevisan representa su primer triunfo en esta instancia en las últimas participaciones.

Ahora, la mexicana disputará la segunda y definitiva ronda de clasificación frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, ubicada en el lugar 116 del ranking mundial. Sasnovich avanzó tras derrotar a la turca Ayla Aksu por doble 6-4, en duelo correspondiente a la primera ronda de la fase previa.

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