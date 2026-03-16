¿Cuánto cuesta la justicia? El balance económico de ser árbitro en Colombia

En Colombia las polémicas arbitrales son el pan de cada día. ¿Cuánto gana cada árbitro del FPC? Aquí se lo contamos.

Héctor Rivera, árbitro colombiano | Vizzor

El rol de árbitro en Colombia es toda una polémica. Las decisiones arbitrales son el pan de cada día en el Fútbol Profesional Colombiano. Después de una Liga BetPlay Dimayor 2025-II donde se hizo récord en pasar las 120 expulsiones en uno semestre del balompié ‘tricolor’, el arbitraje quedó en el ojo del huracán.

Dicho esto y con ya innumerables polémicas en el primer semestre del 2026 que han tenido como protagonistas a Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Millonarios, Boyacá Chicó, Deportivo Independiente Medellín, entre otros. Es definitivamente un rol que influye directa o indirectamente en el resultado de todos y cada uno de los partidos del certamen.

El analista arbitral, José Borda, ha revelado el salario de un árbitro en Colombia. Una profesión más que cuestionada y que, por ahora, cuenta con muy poca renovación. Pues, desde hace varios años Wilmar Roldán ha sido el gran referente del arbitraje colombiano, pero no ha podido consolidarse algún sucesor del antioqueño de 46 años.

¿Cuánto ganan un árbitro en Colombia?

La remuneración que recibe cada uno de los miembro de la nómina arbitral de un partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I depende de su rol. Cinco distintas funciones pueden tener los árbitros; juez central, asistente 1 o 2, cuarto árbitro, VAR y AVAR.

Árbitro central: 3.075.000 pesos colombianos.

3.075.000 pesos colombianos. Asistente: 2.152.000 pesos colombianos.

2.152.000 pesos colombianos. Cuarto árbitro: 311.000 pesos colombianos.

311.000 pesos colombianos. VAR: 2.152.000 pesos colombianos.

2.152.000 pesos colombianos. AVAR: 1.541.000 pesos colombianos.

Un poco más de 2.7 millones de pesos colombianos es la diferencia entre el rol mejor pago del arbitraje colombiano y el de menos remuneración. Vale la pena tener en cuenta que, a comparación con lo que recibían quienes impartían justicia en el Fútbol Profesional Colombiano 2025, hoy en día se recibe un 6 % más.

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