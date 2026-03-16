Efraín Juárez será sancionado tras polémico festejo en el Pumas vs Cruz Azul

La situación del entrenador de Pumas es semejante a la que, en su momento, vivió Martín Anselmi con la propia Máquina

El gesto de Efraín Juárez. | Captura de pantalla @MarioSaucedoH

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, será sancionado tras su polémico festejo al término del partido del pasado sábado 14 de marzo ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, luego de realizar un gesto considerado inapropiado por el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol.

Durante la celebración, el técnico universitario se dirigió hacia la tribuna ubicada detrás de las bancas y gritó “aquí hay huevos, eh”, mientras realizaba un gesto con las manos hacia su zona genital para reforzar la frase que lanzó hacia la grada.

Aunque el estratega explicó posteriormente que se trató de un festejo con los aficionados, Claro Sports pudo saber que la acción será sancionada por las autoridades del fútbol mexicano.

Efraín Juárez se ha 'ganado' el que se le critique por la forma en la que se expresa.



Pero, el gesto de ayer, después de sacar el empate (0-2), con un hombre menos, y con el contexto que rodeaba el partido…me parece lo más futbolero posible.



pic.twitter.com/7yEWFfh7nU — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) March 15, 2026

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre su festejo?

En conferencia de prensa, el entrenador de Pumas defendió su reacción y señaló que el gesto fue una forma de compartir la emoción con la afición tras el resultado del partido.

“Era un festejo con la grada porque se siente orgullosa. En este club sobran huevos. Apúntenle ahí: en este club sobran huevos”.

Anselmi, un antecedente reciente en la Liga MX

La situación recuerda a lo ocurrido con Martín Anselmi, entonces entrenador de Cruz Azul, quien fue sancionado por un festejo similar durante el torneo Apertura 2024. En aquella ocasión, el estratega argentino celebró de forma exaltada tras el gol de Ángel Sepúlveda en el empate de último minuto ante Tigres, resultado que permitió a La Máquina establecer una marca de puntos en una temporada regular.

El gesto realizado por Anselmi fue considerado inapropiado por la Comisión Disciplinaria, lo que derivó en una sanción económica.

"Martín Anselmi"



Porque tiene los huevos más grandes de México y en este video lo manifiesta después del gol de Cruz Azul. Tiene la verga re dura el argentino hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/9xXmpvG4GC — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 10, 2024

¿Qué dice el reglamento de la FMF?

La posible sanción a Efraín Juárez se sustenta en el artículo 69 del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, el cual contempla castigos para este tipo de celebraciones. El reglamento establece que:

“Los jugadores y/o integrantes del cuerpo técnico que realicen celebraciones con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general, serán sancionados”.

De acuerdo con este apartado, el castigo suele traducirse en una multa económica, tal como ocurrió previamente con Martín Anselmi en una situación similar que ya se describió.

Te puede interesar