¿Hay cambio generacional en la Selección Mexicana? Los números de Rafa Márquez frente a la era de Javier Aguirre

La edad promedio del Tri disminuyó tras el Mundial 2026, pero las primeras convocatorias de Rafael Márquez muestran continuidad en el plantel

Cambio generacional de México | Claro Sports

La llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana abrió una etapa de cambios en el Tricolor. Después de la participación en el Mundial 2026, el entrenador comenzó a tomar decisiones sobre la continuidad de algunos futbolistas y la incorporación de otros que buscan hacerse de un lugar en el equipo rumbo al siguiente ciclo mundialista.

La convocatoria para enfrentar a Jamaica en la Nations League representa otra oportunidad para analizar el rumbo que ha tomado el proyecto. Las ausencias de algunos jugadores que participaron en el proceso de Javier Aguirre, la permanencia de otros y la aparición de distintos nombres plantean una interrogante: ¿realmente está comenzando una renovación generacional o se trata de modificaciones en la composición del plantel?

Las primeras dos listas de Márquez permiten identificar cómo ha evolucionado la Selección Mexicana desde el Mundial. Más allá de los nombres que entran y salen de cada convocatoria, la edad de los futbolistas ofrece un punto de comparación para determinar si el equipo está atravesando una transición o si mantiene una estructura similar a la del proceso anterior.

Del Mundial de Javier Aguirre a la Nations League: ¿cuánto ha bajado la edad de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana presenta una reducción en el promedio de edad respecto al equipo que participó en el Mundial 2026 bajo las órdenes de Javier Aguirre. La lista mundialista de 26 futbolistas registraba una media de 27.90 años al 11 de junio de 2026, fecha de inauguración del torneo, mientras que la convocatoria de 28 jugadores de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica alcanza los 26.29 años al 5 de noviembre, una diferencia de 1.61 años entre ambos planteles.

El equipo de Aguirre reunió a futbolistas de distintas generaciones. Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Carlos Acevedo y Guillermo Martínez formaron parte de una convocatoria que también incluyó a Gilberto Mora, Obed Vargas, Mateo Chávez y Armando González. Al inicio del Mundial, Ochoa tenía 40 años y Mora contaba con 17, una distancia de 23 años entre ambos jugadores.

La llegada de Márquez modificó parte de esa estructura. Futbolistas como Jiménez, Acevedo y Martínez dejaron de aparecer en la convocatoria, mientras que otros elementos del proceso anterior conservaron su lugar en el equipo.

Edades promedio de la selección mexicana | Claro Sports

Entre ellos se encuentran César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez.

De los 26 jugadores que integraron la lista mundialista, 16 permanecen en la segunda convocatoria de Márquez, lo que representa el 61.5 por ciento de aquel grupo. Los otros 12 lugares corresponden a futbolistas que no formaron parte de la nómina de Aguirre.

La reducción en el promedio de edad está relacionada, en parte, con la ausencia de jugadores que superaban los 30 años. Sin embargo, la continuidad de más de la mitad del plantel mundialista muestra que el proyecto de Márquez mantiene una base del proceso anterior.

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La segunda convocatoria de Márquez para enfrentar a Jamaica: nueve incorporaciones y 11 ausencias

Para el compromiso de Nations League ante Jamaica, Márquez realizó modificaciones en su nómina. La lista pasó de 30 a 28 futbolistas, con 19 jugadores que repiten respecto a su primera convocatoria, nueve incorporaciones y 11 ausencias.

Entre los jugadores que se sumaron aparecen Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez, Jesús Orozco, Erick Sánchez, Andrés Montaño, Armando León, Julián Quiñones, Jesús Corona y Alexis Vega. Por otro lado, dejaron de aparecer Víctor Guzmán, Everardo López, Jorge Sánchez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alan Cervantes, Jeremy Márquez, Denzell García, Hirving Lozano, Germán Berterame y Hugo Camberos.

A pesar de estos movimientos, el promedio de edad pasó de 26.32 a 26.29 años, una diferencia de aproximadamente 10 días. Esto indica que los cambios en los nombres no representaron una modificación considerable en la edad del grupo.

Diferencia de edades convocatoria de Rafa Márquez | Claro Sports

Uno de los movimientos se encuentra en la portería, donde Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla conforman el grupo de convocados. Los tres tienen entre 23 y 26 años, mientras que en el Mundial estuvieron Guillermo Ochoa, quien tenía 40 años al inicio del torneo, y Carlos Acevedo, de 30.

En contraste, la incorporación de Jesús Corona, de 33 años, demuestra que Márquez también contempla a futbolistas de mayor edad dentro de su proyecto.

¿Qué dicen los números sobre el cambio generacional de la Selección Mexicana?

La comparación entre las tres convocatorias permite observar cómo ha cambiado la edad promedio del Tricolor desde el Mundial 2026 hasta el segundo llamado de Rafael Márquez. La diferencia entre el equipo mundialista y la segunda convocatoria de Márquez es de 1.61 años, mientras que entre las dos listas del actual entrenador apenas existe una variación de 0.03 años.

La distribución de edades también permite identificar la composición del plantel. En la convocatoria para enfrentar a Jamaica, 15 de los 28 futbolistas tienen 26 años o menos, lo que representa el 53.6 por ciento del grupo. Los otros 13 jugadores tienen 27 años o más.

Gilberto Mora, con 18 años, se mantiene como el integrante de menor edad, mientras que Jesús Corona, de 33, es el futbolista de mayor edad. La diferencia entre ambos es de 15 años, frente a los 23 años que separaban a Guillermo Ochoa y Mora al inicio del Mundial.

¿Existe realmente un cambio generacional en la Selección Mexicana de Rafa Márquez?

Los números reflejan que la Selección Mexicana ha reducido su promedio de edad respecto al Mundial 2026, pero todavía no permiten hablar de un relevo generacional completo. La continuidad de 16 futbolistas del equipo de Javier Aguirre confirma que Márquez conserva parte de la estructura utilizada durante el torneo.

Al mismo tiempo, la presencia de jugadores como Rodrigo Huescas, Jesús Orozco, Andrés Montaño, Obed Vargas y Gilberto Mora permite ampliar las alternativas del cuerpo técnico para los siguientes compromisos.

Sin embargo, la edad no es el único elemento para determinar si existe una renovación. También será necesario observar qué futbolistas reciben minutos, quiénes logran mantenerse en las convocatorias y cuáles asumen responsabilidades dentro del funcionamiento del equipo.

La segunda lista de Márquez muestra que el entrenador continúa realizando ajustes sin modificar considerablemente el promedio de edad respecto a su primer llamado. La reducción frente al equipo mundialista ya es visible, pero el siguiente paso será determinar si los jugadores que se incorporan consiguen establecerse en la Selección Mexicana.

Por ahora, el cambio generacional se refleja en la composición de las convocatorias, aunque su consolidación dependerá de las decisiones de Rafael Márquez y del protagonismo que adquieran los futbolistas durante el ciclo rumbo al próximo Mundial.