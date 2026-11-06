Jugando Claro, en vivo | Jueves 5 de noviembre

Cristiano Ronaldo, la convocatoria de Rafael Márquez y los cambios de la Copa Oro 2027 marcarán el debate de Jugando Claro

Cristiano Ronaldo, la Selección Mexicana y la Copa Oro 2027 serán los grandes protagonistas de Jugando Claro, que analizará los temas que marcan la agenda del fútbol nacional e internacional. El retiro de CR7 con Portugal, la convocatoria de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica y las modificaciones anunciadas por Concacaf abrirán el debate.

Uno de los temas principales será la decisión de Cristiano Ronaldo de retirarse de la Selección de Portugal después de 23 años. El delantero, de 41 años, cerró su etapa internacional con 146 goles en 234 partidos y como máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. La Federación Portuguesa de Fútbol ya manifestó su intención de organizar un homenaje, aunque todavía no existe una fecha ni un partido de despedida confirmado. En Jugando Claro se debatirá si CR7 merece una última aparición con Portugal.

La conversación también estará centrada en la convocatoria de 28 jugadores que Rafael Márquez presentó para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Entre las novedades aparecen Armando León, Rodrigo Huescas y Jesús ‘Tecatito’ Corona, además de los regresos de Alexis Vega y Julián Quiñones.

La lista del Tricolor también genera debate por las ausencias de Henry Martín, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Luis Chávez e Hirving ‘Chucky’ Lozano. México enfrentará a Jamaica el 14 y 17 de noviembre en una serie que definirá a uno de los semifinalistas de la Nations League.

Otro de los temas será el nuevo formato de la Copa Oro 2027, anunciado por Concacaf. El torneo se disputará del 17 de junio al 11 de julio y mantendrá a 16 selecciones, pero ahora estarán distribuidas en dos grupos de ocho equipos en lugar de cuatro grupos de cuatro.

Con esta modificación, cada selección disputará cuatro partidos en la fase de grupos, lo que cambiará el camino hacia la eliminación directa. En Jugando Claro se analizará si el nuevo formato representa una mejora para la competitividad y el espectáculo o si aumenta de manera innecesaria la carga de partidos.

Así, el retiro de Cristiano Ronaldo, la nueva convocatoria de la Selección Mexicana y los cambios para la Copa Oro 2027 serán los principales temas de Jugando Claro, con debate y análisis sobre las decisiones que marcan la actualidad del futbol.