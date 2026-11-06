Herediano vs Saprissa en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue en vivo lo más destacado del partido.

Herediano vs Saprissa, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports.)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Herediano y Sarpissa, válido por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica. El equipo local llega a este partido luego de una derrota ante Sporting, que lo dejó prácticamente afuera de la posibilidad de jugar la siguiente instancia mientras que la visita llega de dos derrotas y un empate, buscando salir de la mala racha.

Herediano ocupa el octavo lugar con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. El equipo de Jafet Soto viene de caer 1-0 ante Sporting FC como visitante, un resultado que puso fin a una racha de dos triunfos consecutivos y frenó su intento de recuperación.

Por su parte, Saprissa marcha tercero con 25 unidades, después de ocho triunfos, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Hernán Medford llega tras igualar 0-0 con Alajuelense en la Cueva y acumula tres jornadas sin ganar en el torneo local, una secuencia que le ha costado terreno en la lucha por el liderato

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Herediano y Saprissa 5 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Herediano y Saprissa será el jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Saprissa para la jornada 15, al momento

Herediano : Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya; Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Everardo Rubio, Daniel González, Allan Cruz; y Elías Aguilar. DT : Jafet Soto.

: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya; Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Everardo Rubio, Daniel González, Allan Cruz; y Elías Aguilar. : Jafet Soto. Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora; Alberth Barahona, Mariano Torres, Luis Paradela, Keyshwen Arboine, Andrey Soto; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Herediano vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Saprissa:

19 de septiembre de 2026 | Saprissa 2-0 Herediano | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 17 de julio de 2026 | Herediano 1-0 Saprissa | Final Recopa Costa Rica 2026

| Final Recopa Costa Rica 2026 16 de mayo de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Final Playoffs Torneo Clausura 2026

| Final Playoffs Torneo Clausura 2026 13 de mayo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de marzo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026









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