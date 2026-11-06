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Herediano vs Saprissa en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo lo más destacado del partido.

Herediano vs Saprissa
Herediano vs Saprissa, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports.)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Herediano y Sarpissa, válido por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica. El equipo local llega a este partido luego de una derrota ante Sporting, que lo dejó prácticamente afuera de la posibilidad de jugar la siguiente instancia mientras que la visita llega de dos derrotas y un empate, buscando salir de la mala racha.

Herediano ocupa el octavo lugar con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. El equipo de Jafet Soto viene de caer 1-0 ante Sporting FC como visitante, un resultado que puso fin a una racha de dos triunfos consecutivos y frenó su intento de recuperación.

Por su parte, Saprissa marcha tercero con 25 unidades, después de ocho triunfos, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Hernán Medford llega tras igualar 0-0 con Alajuelense en la Cueva y acumula tres jornadas sin ganar en el torneo local, una secuencia que le ha costado terreno en la lucha por el liderato

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Herediano y Saprissa 5 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Herediano y Saprissa será el jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Saprissa para la jornada 15, al momento

  • Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya; Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Everardo Rubio, Daniel González, Allan Cruz; y Elías Aguilar. DT: Jafet Soto.
  • Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora; Alberth Barahona, Mariano Torres, Luis Paradela, Keyshwen Arboine, Andrey Soto; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Herediano vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Saprissa:

  • 19 de septiembre de 2026 | Saprissa 2-0 Herediano | Torneo Apertura 2026
  • 17 de julio de 2026 | Herediano 1-0 Saprissa | Final Recopa Costa Rica 2026
  • 16 de mayo de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Final Playoffs Torneo Clausura 2026
  • 13 de mayo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026
  • 8 de marzo de 2026 | Saprissa 2-1 Herediano | Torneo Clausura 2026




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