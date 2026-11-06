The Nemeths retienen los títulos de TNA con polémica ante Leon Slater y Amazing Red

Nic y Ryan Nemeth conservaron los Campeonatos Mundiales en Parejas tras una intervención con uno de los cinturones durante el combate

The Nemeths retienen los títulos de TNA | @ThisIsTNA

Nic y Ryan Nemeth conservaron los Campeonatos Mundiales en Parejas de TNA después de imponerse a Leon Slater y Amazing Red en el Champions Challenge, combate que encabezó una edición de Thursday Night iMPACT! celebrada en el Dothan Civic Center de Alabama, como parte del camino hacia Destination X.

El enfrentamiento reunió a los campeones en parejas con Leon Slater, monarca mundial de TNA, y Amazing Red, campeón de la División X. Aunque los retadores estuvieron cerca de conseguir la victoria, la intervención de Ryan Nemeth con uno de los cinturones permitió que su hermano Nic asegurara la cuenta de tres y mantuviera los títulos en su poder.

Desde el inicio, Amazing Red y Slater intentaron controlar las acciones mediante relevos y ataques combinados. Los hermanos Nemeth respondieron con golpes y aprovecharon las distracciones del árbitro para recuperar el dominio. En un momento del encuentro, los campeones intentaron abandonar el área con sus cinturones, pero sus rivales les impidieron retirarse y llevaron la confrontación hasta las escaleras metálicas.

La lucha continuó con intercambios de ataques y oportunidades de victoria para ambos equipos. Slater conectó un Satellite DDT sobre Ryan, mientras que Amazing Red derribó a Nic con un DDT. Posteriormente, los retadores estuvieron cerca de conseguir la cuenta de tres tras un Crossbody desde la tercera cuerda, pero Nic logró evitar la derrota.

El desenlace llegó cuando Ryan empujó a Slater contra el árbitro y provocó que este quedara fuera de acción. Amazing Red consiguió cubrir a Nic durante tres segundos, aunque no hubo nadie disponible para validar la cuenta. Ryan aprovechó la situación para golpear a Slater con uno de los campeonatos y después atacó a Red con el cinturón cuando este intentaba ejecutar el Code Red.

Con su rival debilitado, Nic Nemeth aplicó el Danger Zone sobre Amazing Red y consiguió la victoria por cuenta de tres, resultado con el que The Nemeths continuaron como campeones mundiales en parejas de TNA.

Allie y Shotzi Blackheart derrotan a Fire ‘N Flava

La rivalidad entre Allie y sus excompañeras tuvo otro episodio cuando formó equipo con Shotzi Blackheart para enfrentar a Tasha Steelz y Kiera Hogan, integrantes de Fire ‘N Flava.

El combate comenzó con un intercambio entre Shotzi y Steelz, antes de que Hogan ingresara para enfrentarse a Allie. Fire ‘N Flava consiguió controlar parte de las acciones mediante relevos y ataques combinados, aunque sus rivales evitaron las cuentas de tres.

Shotzi recuperó terreno al conectar un suplex alemán sobre Hogan, que terminó impactando contra Steelz. Más adelante, Allie intervino para impedir una cobertura y aplicó un Running Death Valley Driver sobre Kiera. En los instantes finales, Allie neutralizó a Tasha Steelz con un Codebreaker, mientras Shotzi subió a la tercera cuerda y conectó un Senton sobre Hogan para conseguir la cuenta de tres y darle el triunfo a su equipo.

Frankie Kazarian y Avery Styles vencen a Hunter James y Alexander Lev

Frankie Kazarian y Avery Styles consiguieron una victoria en parejas frente a Hunter James y Alexander Lev, en un enfrentamiento que contó con Mustafa Ali en la mesa de comentaristas.

James y Lev concentraron sus ataques sobre Avery durante varios minutos, impidiendo que pudiera entregar el relevo. Sin embargo, Styles logró escapar de una ofensiva en la esquina y permitió el ingreso de Kazarian, quien respondió con una serie de derribos sobre sus oponentes.

En la parte final, Kazarian y Styles combinaron sus movimientos para dejar a Alexander Lev sobre la lona. Avery subió a la tercera cuerda y ejecutó un Spiral Tap, movimiento con el que aseguró la victoria. Tras el combate, Mustafa Ali intentó interrumpir la celebración de los ganadores, pero Kazarian lo golpeó antes de que pudiera ingresar al cuadrilátero.

Eddie Edwards supera a Bear Bronson en un combate individual

Eddie Edwards y Bear Bronson protagonizaron otro de los enfrentamientos de la jornada, en el que ambos intercambiaron ataques dentro y fuera del cuadrilátero. Bronson comenzó con derribos y golpes sobre Edwards, quien respondió con una hurricanrana desde las cuerdas y un suplex. La confrontación se trasladó al exterior, donde Bear lanzó a su rival contra las escaleras metálicas.

Edwards intentó ejecutar el Boston Knee Party, pero Bronson lo interceptó con un Blackhole Slam sobre la rampa. Ambos consiguieron regresar al cuadrilátero antes de que el árbitro completara la cuenta de diez. Eddie Edwards fue anunciado como vencedor del encuentro. Después de la lucha, Cedric Alexander y Brian Myers ingresaron al ring, mientras Edwards y Bronson se dieron la mano.

Matt Hardy interviene para ayudar a Moose ante syX

La edición de TNA iMPACT! también incluyó una confrontación entre Moose y syX, después de los ataques que el luchador había sufrido previamente detrás de cámaras. Moose apareció en el cuadrilátero y exigió la presencia de los integrantes de syX. Cuando estos acudieron al llamado, comenzaron a atacarlo.

Matt Hardy intervino con un tubo metálico para auxiliar a Moose, lo que obligó a sus adversarios a detener la agresión. Ambos luchadores permanecieron juntos en el ring frente a syX. Por otra parte, la campeona mundial de Knockouts, Indi Hartwell, tuvo un enfrentamiento verbal con Daria Rae, directora de Operaciones de TNA, en otro de los segmentos del programa.

Con estos acontecimientos, TNA continuó el desarrollo de sus rivalidades rumbo a Destination X, mientras The Nemeths mantuvieron los Campeonatos Mundiales en Parejas tras su victoria sobre Leon Slater y Amazing Red.