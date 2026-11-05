La OMB quiere la revancha entre Canelo y Terence Crawford

Claro Sports entrevista al presidente del organismo, Gustavo Olivieri, quien asegura que Saúl sigue siendo el pugilista más importante del momento y quisiera verle de nuevo ante el último rival que le venció

Gustavo Oliveri, en entrevista para Claro Sports | FAYEZ NURELDINE / AFP

Por Juan Carlos Castellanos

A sus 36 años, Canelo Álvarez volvió a la senda del triunfo y se proclamó campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo tras derrotar por decisión unánime al camerunés avecindado en Canadá, Christian Mbilli, en Riyadh, Arabia Saudita.

Para el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Gustavo Oliveri, Canelo sigue dominando en el plano internacional y su estancia en el pugilismo es benéfico para los organismos.

“Lo vi bastante rápido, contragolpeó. Lo vi muy bien. Considerando la etapa de su carrera, y el momento en que se encuentra, con mucha hambre de seguir aspirando a los grandes éxitos”, declaró en entrevista para Claro Sports.

Oliveri asegura que Saúl es un talento generacional y que sigue siendo el peleador más seguido: “El ‘Canelo’ es un fenómeno, es un peleador que se produce cada 20 años. Al ‘Canelo’ hay que verle siempre: es la cara del boxeo. La gente que lo critica tiene que entender que la cara del boxeo es el ‘Canelo’, les guste o no les guste”.

Pese a que no estuvo en disputa el cinturón de las 168 libras de la Organización Mundial del Boxeo, Oliveri considera que el título de Canelo es el inicio de otro intento por unificar los títulos en esta división.

“Pese a que no disputó un título de la OMB, sino del CMB, también beneficia a los organismos en el sentido que ratifica la importancia de los cinturones. Los peleadores como Canelo, quien está en una etapa que no necesariamente necesita disputar un cinturón, quiera ahora unificar con la OMB, la FIB y la AMB”.

¿Crawford, siguiente rival de Canelo?

Canelo puso su marca como profesional en 64 victorias, dos empates y tres derrotas. El último revés fue en 2025, ante Terence Crawford, quien subió para enfrentarle en las 168 libras y anunció su retiro tras ello. Para el titular de la OMB, la revancha Canelo-Crawford, está abierta.

“Haciendo una resolución, lo asignamos retador oficial, y la gente dice ‘¿pero cómo es posible, que Crawford, no ha peleado en 168?’. Así fue Crawford y lució magistral. Canelo no sabemos, recordemos que son dos grandes”.

Para Oliveri, el tema entonces pasa por la bolsa. “El Canelo tiene esa espina y se la quiere sacar. La pregunta es quién va a pagar esa pelea. La plata”.