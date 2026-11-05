Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 5 de noviembre? Azules o Rojos

Rojos y Azules se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la Villa 360 de Exatlón México 2026; conoce qué equipo llega con ventaja y quién podría ganar el duelo

Los Rojos llegan con ventaja a la Villa 360 | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este jueves 5 de noviembre con una nueva batalla por la Villa 360, una de las competencias que determinan las condiciones de descanso de los equipos Rojo y Azul. La Semana 11 llega a su cuarta jornada con ambos conjuntos en busca de una victoria que les permita afrontar las siguientes pruebas desde una posición favorable.

El equipo Rojo llega con ventaja en los resultados recientes, después de conquistar la Villa 360 el lunes 2 de noviembre y ganar el primer Duelo de Supervivencia del miércoles 4. Los escarlatas buscarán extender su permanencia en las instalaciones, mientras que sus rivales intentarán romper el dominio que han establecido en las competencias por el alojamiento.

Por su parte, los Azules consiguieron una victoria en el Duelo de los Enigmas del martes 3 de noviembre, resultado que les permitió recuperarse de la derrota sufrida al inicio de la semana. Sin embargo, el equipo también enfrenta cambios en su alineación tras la eliminación de Alejandro Aguilera, ‘El Doberman’, y la incorporación de José Ochoa como refuerzo.

La competencia de este jueves definirá si los Rojos conservan la Villa 360 o si los Azules consiguen abandonar la Barraca Metálica. Los resultados de las últimas jornadas permiten identificar al equipo que llega con mejores antecedentes, aunque el ganador de la batalla todavía está por conocerse.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 5 de noviembre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comenzará este jueves 5 de noviembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación de TV Azteca. Los seguidores podrán ver la competencia a través de Azteca UNO, en televisión abierta, y la plataforma de streaming Disney+.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas, mientras que los domingos comienza a las 18:00 horas. Durante la emisión de este jueves se disputará una nueva batalla por la Villa 360, en la que ambos equipos intentarán quedarse con el alojamiento.

¿Quién gana la serie por la Villa 360 del jueves de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

El equipo Rojo parte con ventaja en el pronóstico para ganar la Villa 360 este jueves 5 de noviembre, de acuerdo con los resultados registrados durante la Semana 11. Los escarlatas vencieron 8-5 a los Azules en la competencia del lunes 2 de noviembre y consiguieron mantener el alojamiento. Daniel Ávila obtuvo el punto definitivo frente a Alexis Vargas.

El conjunto rojo también ganó el primer Duelo de Supervivencia del miércoles 4 de noviembre, mientras que sus rivales se impusieron en el Duelo de los Enigmas del martes 3. Con dos victorias en las tres competencias principales disputadas entre el lunes y el miércoles, los Rojos presentan mejores antecedentes recientes, aunque este registro no garantiza otro triunfo.

Los Azules buscarán recuperar la Villa 360 después de permanecer en la Barraca Metálica. La llegada de José Ochoa representa un cambio en el equipo tras la salida de Alejandro Aguilera, mientras que la victoria del martes demostró que todavía pueden competir por los premios de la semana.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es una competencia colectiva de Exatlón México en la que los equipos Rojo y Azul se enfrentan en circuitos que requieren velocidad, resistencia, coordinación y precisión. Cada carrera permite sumar puntos hasta alcanzar la cantidad necesaria para obtener el alojamiento durante los siguientes días.

El equipo ganador consigue acceso a habitaciones con camas, aire acondicionado, baños con agua caliente, cocina equipada, alberca y espacios para entrenar. Estas instalaciones ofrecen condiciones de descanso y recuperación después de las pruebas. En contraste, el equipo derrotado debe permanecer en la Barraca Metálica, donde las condiciones de alojamiento son distintas.

¿Quién ganó la Supervivencia del 4 de noviembre?

El equipo Rojo ganó el primer Duelo de Supervivencia de la Semana 11, disputado el miércoles 4 de noviembre de 2026. Los integrantes del conjunto escarlata superaron a los Azules en una competencia relacionada con el proceso de eliminación del programa.

Con este resultado, los Rojos consiguieron una ventaja para proteger a sus integrantes de una posible eliminación, mientras que los Azules deberán buscar mejores resultados en las siguientes pruebas de Supervivencia. La victoria también permitió al conjunto rojo llegar al enfrentamiento del jueves con dos triunfos en los tres días anteriores.