Los máximos candidatos para reemplazar a Machillo Ramírez en Alajuelense

Alajuelense perdió en cuartos de final, cambió de técnico y ahora enfrenta la presión de armar un proyecto sostenible de cara al próximo torneo.

Machillo Ramírez no seguirá en Alajuelense | @ldacr

La salida de Óscar Ramírez dejó una silla vacía que Alajuelense necesita ocupar antes de que arranque el Apertura 2026. La directiva no perdió tiempo: en pocas horas ya circulaban nombres concretos para tomar el mando del equipo rojinegro.

Fue el periodista Yashín Quesada quien reveló, a través de sus redes sociales, los tres perfiles que maneja la institución. Los candidatos tienen situaciones contractuales distintas, orígenes diferentes y niveles de respaldo desiguales dentro del club, lo que convierte la decisión en algo más complejo que simplemente elegir al técnico disponible.

Tres nombres, tres escenarios distintos

José Saturnino Cardozo encabeza la lista. El paraguayo termina su vínculo con Municipal Liberia en junio y llegaría sin costo de traspaso, una ventaja que en cualquier negociación pesa. Su trabajo con los Coyotes habla por sí solo: los llevó a semifinales en el torneo anterior y los mantiene peleando en el Clausura 2026. Quesada fue directo al señalarlo: gusta “indiscutiblemente” en las oficinas del Morera Soto.

Jeaustin Campos aparece como segunda opción, aunque con más ruido que certezas. Dirige a Real España en Honduras con contrato hasta mediados de 2027, lo que obliga a Alajuelense a pagar una cláusula si quiere contratarlo ahora. El entrenador costarricense no descartó una salida anticipada, pero aclaró que la negociación tendría que darse entre clubes. El problema no es solo económico: según el periodista Ferlin Fuentes, Campos no genera consenso dentro de la estructura directiva rojinegra.

El tercer nombre no tiene rostro público todavía. Es un técnico mexicano que empuja Carlos Vela, gerente deportivo del club, desde sus contactos en Norteamérica. La apuesta busca romper con el molde habitual de contrataciones del fútbol tico, aunque por ahora la identidad del candidato se mantiene en reserva.

Tres caminos abiertos, plazos distintos y una decisión que no admite demora. Alajuelense perdió en cuartos de final, cambió de técnico y ahora enfrenta la presión de armar un proyecto futbolístico sostenible. Lo que elija en las próximas semanas definirá el tono de lo que viene.

Te puede interesar