Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026

El Poderoso debe mejorar su rendimiento para meterse en la pelea por la clasificación y recibe el sólido liderato del Mengao.

Independiente Medellín recibe el liderato de Flamengo.

Ya se ha cumplido la primera mitad de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. Los primeros tres partidos han dejado conclusiones claras sobre el rendimiento de los equipos. Independiente Medellín tendrá que mejorar para alcanzar su objetivo de avanzar a los octavos de final. La tarea en la cuarta jornada lo cita frente a Flamengo, que llega liderando el grupo A.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 4 de la Copa Libertadores

Así formaría Independiente Medellín: Éder Chaux; Esnéyder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Daniel Cataño, Alexis Serna, Halam Loboa, Yony González; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. D.T.: Sebastián Botero.

Posible alineación de Flamengo para el juego por la fecha 4 de la Copa Libertadores

Así formaría Flamengo: Agustín Rossi; Royal, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro; Evertton, Jorginho, Araújo; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino. D.T.: Leonardo Jardim.

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026?

Las transmisiones de la Copa Libertadores van por los diferentes canales de ESPN que suelen estar incluidos en los cableoperadores. La manera de verlo por internet es a través de la plataforma de streaming Disney+.

Últimos partidos de Independiente Medellín

03.05.2026 | Independiente Medellín 1-2 Águilas Doradas.

30.04.2026 | Independiente Medellín 1-0 Cusco.

25.04.2026 | Independiente Medellín 1-0 Fortaleza.

22.04.2026 | Independiente Medellín 2-0 Boyacá Chicó.

19.04.2026 | Alianza 0-1 Independiente Medellín.

Últimos partidos de Flamengo

03.05.2026 | Flamengo 2-2 Vasco da Gama.

29.04.2026 | Estudiantes de La Plata 1-1 Flamengo.

26.04.2026 | Atlético Mineiro 0-4 Flamengo.

22.04.2026 | Flamengo 2-1 Vitoria.

19.04.2026 | Flamengo 2-0 Bahía.

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