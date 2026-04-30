Los inesperados culpables del fracaso deportivo de Alajuelense

El técnico, apuntado por la preparación física del plantel.

Machillo Ramírez quiere seguir. | @ldacr

La Liga Deportiva Alajuelense protagonizó un primer semestre de competencia muy malo en términos de resultados. Quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, y también sufrió el golpe de quedarse en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica, algo absolutamente inédito que termina por redondear uno de los fracasos deportivos más resonantes del último tiempo.

Una de las grandes razones por las que el equipo no pudo conseguir sus éxitos deportivos habituales tuvo que ver con la inmensa lista de jugadores importantes que se lesionaron durante el desarrollo de los torneos. Alajuelense cierra esta primera parte del año con cinco futbolistas lesionados de gravedad, cinco de ellos con cuestiones de ligamentos… ahí lo meramente extraño.

Tanto Santiago Van Der Putten, como Malcom Pilone y Guillermo Villalobos sufrieron la rotura de ligamentos cruzados. No es normal y mucho menos frecuente que al cabo de tres meses un plantel sufra este tipo de bajas. A su vez, Isaac Badilla también sufrió una lesión ligamentaria pero de menor gravedad, y cierra la enfermería del club Alexis Gamboa, quien tuvo un fuerte desgarro en el muslo.

Los cinco jugadores eran importante en la alineación del cuerpo técnico encabezado por Óscar ‘machillo’ Ramírez, por lo que en ese sentido el equipo sintió muy fuerte las bajas. Lo que se deduce en este caso es que algo ocurrió entre la preparación física y el cuerpo médico, nadie vio venir que evidentemente había riesgo en los trabajos ya que como decimos, fueron lesiones graves que no suelen darse.

De esta manera, Juan Carlos Barrantes y Carlos David Rojas, responsables de la preparación física, se convirtieron en algunos de los apuntados por parte de la afición y parte de la dirigencia. Ambas partes tienen un punto ya que no es en lo absoluto común tener tantas lesiones seguidas de ligamentos en un plantel, y en tan poco tiempo de competencia.

Si bien aún es muy reciente para que la dirigencia vaya a tomar una determinación, sí invitarán como mínimo en este receso a la reflexión. Alajuelense quedó 5° en la tabla de posiciones con 26 unidades, a seis de Cartaginés que fue el cuarto y último en entrar a la fase de semifinales. Como nunca, perdió un total de seis juegos en el torneo, en resultados que lo complicaron.

Roan Wilson: perfil, situación contractual y por qué interesa

El nombre que circula con fuerza en las oficinas del Estadio Alejandro Morera Soto es el de Roan Wilson. El futbolista costarricense, de 23 años, termina contrato en junio con el GD Chaves, club que milita en la segunda división de Portugal. Su condición de agente libre elimina la necesidad de negociar un traspaso y convierte su incorporación en una operación accesible desde el punto de vista económico.

Wilson puede actuar como defensor o como volante, una versatilidad que la planificación del cuerpo técnico valora para reconstruir el equilibrio que le faltó al equipo este semestre. A eso se suma su historial con la selección nacional de Costa Rica, un elemento que en cualquier institución de peso tiene valor más allá de lo estrictamente futbolístico.

Te puede interesar