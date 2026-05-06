Comunicaciones vs Xelajú en vivo: dónde mirar las semifinales Liga Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

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Comunicaciones Xelajú, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El Estadio Cementos Progreso será escenario de una semifinal de alto voltaje cuando Comunicaciones reciba a Xelajú MC en el partido de ida del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Dos de los clubes más grandes y populares del país se enfrentan en una serie que promete intensidad, historia y mucho en juego, ya que además del pase a la final también está en disputa un boleto a la próxima Copa Centroamericana.

Comunicaciones llega fortalecido tras protagonizar una de las remontadas más importantes de la liguilla. El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa perdió 3-2 en la ida ante Antigua GFC después de haber estado contra las cuerdas, pero reaccionó a tiempo y terminó sellando su clasificación con un sólido triunfo 2-0 en casa. Con el impulso anímico de haber eliminado al bicampeón y el respaldo de su afición, los cremas vuelven a ilusionarse con pelear por el título.

Por su parte, Xelajú MC mostró autoridad en su serie frente a Marquense y confirmó por qué terminó como líder del torneo. El conjunto de Roberto Hernández, afectado por algunas lesiones importantes, empató 1-1 en la ida como visitante y luego resolvió la clasificación con un convincente 2-0 en el Mario Camposeco gracias a los goles de Steven Cárdenas y Yair Jaén. Además, los superchivos llegan con un antecedente que mete presión: ganaron los dos partidos que disputaron ante Comunicaciones durante la fase regular del Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Xelajú de ida de semifinales de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Xelajú MC está programado para el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Xelajú hoy

Ni Comunicaciones ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de ida de las semifinales de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Elsar Martín, Emerson Raymundo, José Pinto, Ernesto Monreal; Stheven Robles, Karel Espino, Dairon Reyes, Lynner García; Omar Duarte y Agustín Vuletich. DT: Marco Antonio Figueroa.

Xelajú MC: Estuardo Chang; Javier González, Manuel Romero, José Castañeda, Widvin Tebalan; Juan Cardona, Antonio López, Jorge Aparicio; Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Xelajú en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Xelajú:

22 de marzo de 2026 | Comunicaciones 1-3 Xelajú | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Xelajú 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Xelajú | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de septiembre de 2025 | Xelajú 3-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de abril de 2025 | Xelajú 3-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

Pronóstico del Comunicaciones vs Xelajú y quién es favorito para ganar, según la IA

La semifinal entre Comunicaciones y Xelajú MC promete ser una de las series más equilibradas del Clausura 2026, aunque los modelos de predicción le dan una leve ventaja a Comunicaciones para el partido de ida por su condición de local en el Estadio Cementos Progreso. La IA toma en cuenta el impulso anímico de los cremas tras eliminar al bicampeón Antigua GFC, además del crecimiento mostrado por el equipo en las últimas semanas bajo el mando del “Fantasma” Figueroa. Sin embargo, Xelajú llega como líder del torneo y con uno de los planteles más competitivos del campeonato, por lo que el margen entre ambos es mínimo.

A pesar de las bajas sensibles que tendrá el equipo altense, especialmente en la portería, los modelos consideran que sigue siendo un rival extremadamente peligroso por su orden táctico y experiencia en instancias finales. Las probabilidades estimadas rondan un 38%-33%-29% (victoria Comunicaciones, empate, triunfo de Xelajú), en un escenario que proyecta un partido muy cerrado y con pocos espacios. El pronóstico más repetido apunta a un marcador corto, con tendencia al 1-0 o 1-1, dejando la definición completamente abierta para la vuelta en el Mario Camposeco.

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