Posibles alineaciones de Junior vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El Tiburón se juega sus últimas esperanzas matemáticas de seguir con vida en el certamen ante un cuadro que también tiene necesidad.

Junior y Cerro Porteño necesitan los tres puntos con urgencia.

Las necesidades urgentes ya se empiezan a notar en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ese es el escenario de angustia que se presenta para Junior, que llega último del grupo F y ya no tiene margen de error si quiere mantener en carrera. Es momento para que reciba a Cerro Porteño, que también requiere de un triunfo que lo acerque a la posibilidad de los octavos de final.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 4 de la Copa Libertadores

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Fabián Ángel; Joel Canchimbo, Teófilo Gutiérrez y Bryan Castrillón. D.T.: Alfredo Arias.

Posible alineación de Cerro Porteño para el juego por la fecha 4 de la Copa Libertadores

Así formaría Cerro Porteño: Alexis Arias; Gustavo Velásquez; Matías Pérez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Jorge Morel, Wílder Viera, Fabricio Domínguez; Jonatan Torres, Luis Amarilla y Pablo Vegetti. D.T.: Ariel Holan.

¿Cómo y dónde ver Junior vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026?

Al igual que los demás partidos de la Copa Libertadores, este compromiso se presentará por los diferentes canales de ESPN presentes en los cableoperadores. Aquellos usuarios que cuenten con una suscripción activa en la plataforma de streaming Disney+ también podrán acceder.

Últimos partidos de Junior

03.04.2026 | Junior 4-3 Deportivo Pasto.

28.04.2026 | Sporting Cristal 2-0 Junior.

24.04.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Junior.

19.04.2026 | Junior 2-0 Llaneros.

14.04.2026 | Cerro Porteño 1-0 Junior.

Últimos partidos de Cerro Porteño

03.05.2026 | Deportivo Recoleta 2-1 Cerro Porteño.

29.04.2026 | Cerro Porteño 1-1 Palmeiras.

24.04.2026 | Cerro Porteño 1-1 Sportivo Ameliano.

19.04.2026 | Olimpia 3-0 Cerro Porteño.

14.04.2026 | Cerro Porteño 1-0 Junior.

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