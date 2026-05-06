Olimpia vs Marathón en vivo Liga de Honduras 2026: partido de los triangulares finales

Sigue el minuto a minuto del partido entre Olimpia y Marathón por la jornada 2 de los triangulares finales del Torneo Clausura.

Olimpia Marathón, Liga Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de los triangulares finales del Clausura 2026! Olimpia recibe a Marathón en el Estadio Nacional por la jornada 2 del Grupo A. El conjunto local inicia su camino en esta fase con la necesidad de sumar en casa, mientras que la visita llega con ventaja tras su primer resultado positivo. Un partido con puntos importantes en juego desde el arranque.

Olimpia afronta su debut en esta instancia luego de cerrar la fase regular en el tercer lugar con 38 puntos. El equipo dirigido por Eduardo Espinel registró once victorias, cinco empates y cuatro derrotas. En el tramo final mostró mejores resultados, con ocho triunfos en sus últimos once encuentros, lo que le permitió llegar con buenas sensaciones a esta etapa.

Por su parte, Marathón comenzó el triangular con una victoria 1-0 frente a Real España, con gol de Alexy Vega. El equipo dirigido por Pablo Lavallén terminó quinto en la fase regular con 27 puntos, pero el triunfo inicial le permitió posicionarse en el grupo. Ahora buscará sostener ese impulso como visitante.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Olimpia vs Marathón hoy miércoles 6 de mayo de 2026?

El encuentro entre Olimpia y Marathón está programado para el miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas y se disputará en el estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Olimpia vs Marathón para la jornada 2 de los triangulares finales, al momento

Ni Olimpia ni Marathón cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la segunda jornada de los triangulares finales de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Pablo Lavallén no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Olimpia : Edrick Menjívar; Kevin Guity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas; Agustín Mulet, Edwin Rodríguez; José Pinto, Santiago Ramírez, Yustin Arboleda; y Jerry Bengtson. DT : Eduardo Espinel.

: Edrick Menjívar; Kevin Guity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas; Agustín Mulet, Edwin Rodríguez; José Pinto, Santiago Ramírez, Yustin Arboleda; y Jerry Bengtson. : Eduardo Espinel. Marathón: Jonathan Rougier; Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Brian Farioli, Damin Ramírez, Cristian Sacaza; Alexy Vega y Rubilio Castillo. DT: Pablo Lavallén.

Antecedentes del Olimpia vs Marathón y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Marathón:

22 de abril de 2026 | Olimpia 2-1 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de marzo de 2026 | Marathón 2-1 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 7 de enero de 2026 | Olimpia 1-0 Marathón | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 4 de enero de 2026 | Marathón 2-2 Olimpia | Final Torneo Apertura 2025

| Final Torneo Apertura 2025 23 de noviembre de 2025 | Olimpia 3-2 Marathón | Torneo Apertura 2025

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