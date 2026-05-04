El escándalo del amaño en Panamá sigue: Gustavo Herrera vuelve a atacar a su compañero José Calderón

El delantero Gustavo Herrera volvió a hablar y dejó en claro que no tiene intención de bajar el tono.

Herrera volvió a la carga contra su compañero | IG: 10_tavitin

El escándalo por presunto amaño en el partido entre Sporting San Miguelito y Alianza FC no se cerró con el fin del fin de semana. Días después de sus acusaciones contra el portero José Calderón, el delantero Gustavo Herrera volvió a hablar y dejó en claro que no tiene intención de bajar el tono.

El conflicto arrancó el sábado pasado cuando Calderón introdujo el balón en su propio arco en los minutos finales del partido, resultado que le dio el triunfo a Alianza y la clasificación a los playoffs. Herrera abandonó el campo visiblemente molesto y después del partido no se guardó nada: “El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre, José Calderón es un p*to amolador de partidos y son muchos más. No les da vergüenza, ya lo hacen tan claro.”

Calderón respondió a las acusaciones calificando el incidente como una jugada desafortunada que derivó en un autogol. Sin embargo, la Federación Panameña de Fútbol no dejó pasar el asunto y confirmó que abrió una investigación oficial por las denuncias de amaño.

Herrera lanzó un nuevo mensaje que no deja lugar a dudas

Este lunes, con la polémica todavía en el centro del debate del fútbol panameño, Herrera publicó un mensaje que resume su postura: “Mientras la hipocresía siga siendo el requisito principal para ser socialmente aceptado, seguiré siendo un asocial de pura sangre.”

La frase no menciona a Calderón ni al partido, pero llega en un contexto que no deja margen para la interpretación. Herrera deja en claro que no ajustará su forma de hablar ni sus acusaciones para quedar bien con nadie.

El delantero, con pasado en Deportivo Saprissa, se posiciona como alguien que dice lo que piensa sin importar las consecuencias sociales o deportivas que eso pueda traer dentro del ambiente del fútbol panameño.

La situación en el Sporting San Miguelito también se mueve. El técnico del club confirmó que habrá una limpieza en el plantel para la próxima temporada, con Calderón entre los señalados para salir.

La investigación de la Federación Panameña sigue su curso y las próximas semanas definirán si las acusaciones de Herrera tienen consecuencias formales para Calderón o si el caso queda reducido a un conflicto interno sin resolución oficial.

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