Honduras ya conoce su camino al título: así quedaron los triangulares finales

Grupos, calendario completo y el “punto invisible” que puede cambiar todo.

Real España, uno de los candidatos al título | @lnfphonduras

La Liga Nacional de Honduras ya tiene definido el camino hacia el título del Clausura 2026. Este jueves 30 de abril, tras el sorteo realizado a las 9:30 pm, quedaron conformadas las triangulares finales, instancia en la que los seis mejores equipos del torneo buscarán su boleto a la gran final en una fase que promete máxima intensidad.

Los clubes clasificados fueron distribuidos en dos grupos: la Triangular A, encabezada por el líder Real España, estará integrada además por Olimpia y Marathón; mientras que la Triangular B tendrá como cabeza de serie a Motagua, acompañado por Olancho y Génesis. De esta manera, los dos mejores equipos de la fase regular parten con ventaja en la lucha por el campeonato.

Así se jugarán las triangulares del Clausura 2026

La acción comenzará este domingo 3 de mayo, con los primeros enfrentamientos de cada grupo: Marathón vs Real España y Génesis vs Motagua. El formato será de ida y vuelta, con un total de seis jornadas que se disputarán entre el 3 y el 18 de mayo, definiendo a los dos finalistas del torneo. Cada equipo jugará cuatro partidos en total, alternando entre localía y visita, en un calendario ajustado y sin margen de error.

📅⚽️OFICIAL: Fechas y horarios oficiales de las triangulares del Torneo Clausura 2025-2026.#LigaHondubet pic.twitter.com/iJbKsgFr4R — Liga Hondubet (@lnfphonduras) May 1, 2026

El detalle clave que puede definir todo

Uno de los aspectos más determinantes de esta fase es el llamado “punto invisible”, beneficio que reciben los cabezas de grupo (Real España y Motagua). Este criterio de desempate puede ser decisivo: si terminan igualados en puntos con otro equipo de su triangular, ese punto extra les dará la ventaja para avanzar a la final.

Además, los líderes de cada grupo cerrarán como locales sus respectivas series y tendrán descanso en jornadas intermedias (fechas 2 y 5), un factor que también puede inclinar la balanza en una instancia tan corta.

Con este panorama, el Clausura 2026 entra en su fase más apasionante. Equipos históricos como Olimpia, Motagua y Real España buscarán imponer su jerarquía, mientras que clubes como Génesis, Olancho y Marathón intentarán dar el golpe y meterse en la gran final. El camino ya está trazado. Ahora, solo queda que la pelota ruede y defina quiénes serán los dos equipos que pelearán por el título del fútbol hondureño.

Calendario completo de los triangulares finales del Clausura 2026 en Honduras

Jornada 1 – Domingo 3 de mayo

Marathón vs Real España – 3:30 PM

Génesis vs Motagua – 6:15 PM

Jornada 2 – Miércoles 6 de mayo

Olancho vs Génesis – 6:00 PM

Olimpia vs Marathón – 8:15 PM

Jornada 3 – Sábado 9 de mayo

Motagua vs Olancho – 6:00 PM

Real España vs Olimpia – 8:15 PM

Jornada 4 – Martes 12 de mayo

Olancho vs Motagua – 6:00 PM

Olimpia vs Real España – 8:15 PM

Jornada 5 – Viernes 15 de mayo

Génesis vs Olancho – 3:45 PM

Marathón vs Olimpia – 8:15 PM

Jornada 6 – Lunes 18 de mayo

Motagua vs Génesis – 6:00 PM

Real España vs Marathón – 8:15 PM

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