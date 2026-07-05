La razón oculta por la que Panamá frena la renovación de Thomas Christiansen

Los próximos meses serán determinantes para conocer el rumbo de la Selección de Panamá.

Thomas Christiansen, entrenador de Panamá | AFP

La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá sigue sin resolverse tras la Copa Mundial de 2026. Aunque el técnico hispano-danés terminó su contrato con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) el pasado 30 de junio, el principal obstáculo para avanzar con una renovación no sería deportivo ni económico, sino el calendario institucional de la federación.

Luego de la eliminación de Panamá en la fase de grupos del Mundial, Christiansen explicó que necesitaba tiempo para analizar su futuro tras seis años al frente del combinado canalero. Desde entonces, su nombre también ha sido relacionado con otras selecciones, mientras continúa sin un nuevo vínculo con la Fepafut.

Sin embargo, el mayor inconveniente para cerrar un acuerdo sería la elección del próximo presidente de la Federación Panameña de Fútbol. El actual mandatario, Manuel Arias, concluirá su gestión y en diciembre se celebrará el proceso electoral que definirá a la nueva directiva encargada de administrar el fútbol panameño durante los próximos años.

Esta situación ha llevado a que dentro del entorno federativo exista la postura de esperar el resultado de las elecciones antes de tomar una decisión definitiva sobre el entrenador. La lógica es que el nuevo presidente tenga la posibilidad de definir quién liderará el proyecto deportivo y negociar directamente las condiciones de un eventual nuevo contrato.

El problema para Panamá es que Christiansen actualmente se encuentra sin vínculo contractual y puede negociar libremente con cualquier selección o club interesado. En las últimas semanas han aparecido versiones que lo relacionan con Chile y Ecuador, dos opciones que podrían acelerarse si las conversaciones con la Fepafut continúan demorándose.

Ante ese escenario, también surgió la posibilidad de mantener al entrenador de forma transitoria hasta diciembre mediante un acuerdo temporal, dejando la decisión definitiva en manos de la nueva administración. De esa manera, la selección podría mantener la estabilidad mientras se desarrolla el proceso electoral.

En paralelo, la federación también analiza alternativas internas para dirigir al equipo en caso de que no exista un acuerdo inmediato. Entre los nombres que aparecen figura Felipe Baloy, quien ya ha trabajado en las selecciones juveniles y podría asumir de manera interina si fuera necesario.

Los próximos meses serán determinantes para conocer el rumbo de la Selección de Panamá. Antes de definir al entrenador para el siguiente ciclo, la Fepafut deberá resolver primero quién ocupará la presidencia, una elección que condiciona directamente el futuro de Thomas Christiansen y la planificación de los próximos compromisos internacionales.

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