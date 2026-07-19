¡Al quirófano! El Visma confirma fractura de clavícula de Jonas Vingegaard tras su caída en el Tour de Francia

El ciclista danés no se pudo recuperar de una fuerte caída y tras distintas valoraciones médicas, tuvo que abandonar el Tour de Francia.

Jonas Vingegaard, ciclista del Visma Lease a Bike | Reuters

Una triste noticia que dejó la etapa 15 del Tour de Francia es el retiro de Jonas Vingegaard, ciclista del Visma Lease a Bike y líder de esas filas. El danés, junto a otros corredores se vieron involucrados en una caída, aunque él fue quien sufrió las consecuencias más fuertes en ese accidente.

Cuando faltaban 22 kilómetros para la llegada a meta, en pleno descenso y en paso por una glorieta, en el lote principal varios ciclistas se fueron al piso. Si bien la mayoría pudieron continuar sin mayores dificultades, Vingegaard quedó en el suelo con evidentes signos de dolor que daban para pensar lo peor.

El pedalista recibió la atención médica que se establece en el protocolo y unos minutos después se confirmó su abandono, lo que significa una fuerte pérdida para el Visma y en general para la carrera. Recordemos que Jonas era segundo en la clasificación general, más allá que Tadej Pogacar ya le llevaba un tiempo considerable en esa pelea por el maillot amarillo.

El parte médico de Jonas Vingegaard

Por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales, el equipo del danés dio a conocer que el ciclista tiene una fractura de clavícula y múltiples abrasiones. Se hace necesario tratar ese problema de salud con cirugía, la cual se realizará en los próximos días y luego iniciará el proceso de recuperación.

🇫🇷 #TDF2026



Following a crash in Stage 15 of the Tour de France, Jonas sustained a fractured collarbone and multiple abrasions. Due to the severity of the collarbone fracture, surgical intervention has been recommended and will be performed in the coming days. Join us in… pic.twitter.com/lMvKAwfwjI — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 19, 2026

¿Qué resta para el Visma Lease a Bike en el Tour de Fancia?

No es secreto que cuidar esa segunda posición que tenía Jonas era la prioridad, pero ahora ya la estrategia debe dar un giro bastante drástico. En estos momentos no hay otro corredor del equipo que esté peleando la general, ni siquiera entrar al top 10. El más cercano es Davide Piganzoli a 5 minutos y 16 segundos de Jordan Jegat, quien es décimo.

En las otras clasificaciones tampoco hay chances de entrar en pelea, lo que deja una opción que deberán analizar los entrenadores para la tercera semana. Ir por algún triunfo de etapa sería la forma de no perder competitividad, pues vienen varias fracciones de montaña en las que se puede probar desde la fuga.

Resta esperar que llegue este martes 21 de julio, día en el que el Tour de Francia vuelve a acción con la contrarreloj individual. Con el pasar de las fracciones habrá más claridad en cómo el Visma moverá sus fichas, pues es una escuadra que siempre plantea estrategias interesantes en distintas situaciones de carrera.

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