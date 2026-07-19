El mejor sprinter del Tour de Francia 2026: Tim Merlier abandona la competencia
El belga se marcha de la competición con 3 victorias de etapa, una gran pérdida para lo que resta de competición, su equipo y su país.
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Este domingo 19 de julio se disputó la decimoquinta etapa del Tour de Francia, fueron 183.9 kilómetros de recorrido entre Champagnole y Plateau de Solaison. Precisamente los focos estaban centrados en Plateau de Solaison, el gran puerto de montaña (HC) que tenía 11 kilómetros de ascenso y miles de emociones.
Sin embargo hubo noticias para lamentar en la disputa de esta 15° fracción de la ‘Ronda Gala’ en su 113° edición. Mientras el pelotón apretaba para meterle presión a la fuga, en una curva Jonas Vingegaard se fue al piso con varios colegas más, el danés se fue al piso y se lastimó la clavícula, a tal punto que tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico.
Por otra parte, el mejor sprinter en lo que va del Tour de Francia también abandonó la competencia. Tim Merlier no quiso disputar el gran puerto de montaña (HC) en Plateau de Solaison, por su alta intensidad y el corredor belga, tal y como lo estipula el reglamento, tuvo que despedirse de la ‘Ronda Gala’. por no cruzar la meta este domingo.
Etapas ganadas por Tim Merlier en el Tour de Francia 2026:
- Etapa 7 – Hagetmau y Bordeaux.
- Stage 8 – Périgueux y Bergerac.
- Stage 12 – Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône.
Infortunadamente y así es el deporte en sus múltiples disciplinas, el Tour de Francia debe seguir sin Jonas Vingegaard y Tim Merlier. Los ciclistas vivirán una merecida jornada de descanso, tras el final de la segunda semana. Las acciones regresarán el martes 21 de julio con una cronoescalada desde Évian-les-Bains hasta Thonon-les-Bains.