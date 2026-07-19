Isaac del Toro descarta una lesión grave y se ilusiona: “El podio del Tour es posible”

El ciclista mexicano admitió que tuvo que tirarse para no derribar a Pogacar y admitió que se sintió triste por el abandono de Jonas Vingeggard

Isaac del Toro sigue soñando en el Tour de Francia | Reuters

Isaac del Toro terminó la etapa 15 del Tour de Francia en el tercer lugar y con dolor por la caída que también provocó el abandono de Jonas Vingegaard, pero descartó que el accidente le haya causado una lesión de gravedad. El ciclista mexicano pudo continuar, respondió en el ascenso final y reconoció que subir al podio de la competencia ya es un objetivo posible.

El incidente se produjo cuando Del Toro acababa de regresar al grupo de los principales candidatos de la clasificación general. El integrante del UAE Team Emirates explicó a Eurosport España que había ido por bidones y que no alcanzó a observar con claridad cómo comenzó la caída que dejó fuera de la carrera a Vingegaard.

“La verdad no sé muy bien cómo pasó enfrente, sé un poco cómo sucedió detrás, pero realmente acababa de volver al grupo. Decidí caer porque, si no, iba a caer sobre Tadej. Por suerte no me pasó nada supergrave y pude continuar.Tenía un dolor extra durante la subida final, pero muy feliz y muy agradecido por el equipo”, relató el mexicano. Del Toro reconoció que sufrió molestias durante los kilómetros posteriores, aunque consiguió mantenerse con el grupo de favoritos y disputar la etapa hasta el último ascenso.

El corredor de Ensenada también lamentó la salida de Vingegaard, quien se encontraba entre los aspirantes a pelear por los primeros lugares: “Realmente es una lástima. Es un gran campeón y seguramente hoy tenían un buen plan como equipo. Me siento muy… no lo sé. Siento lástima por él, la verdad es un gran campeón y seguramente estaba aquí para pelear”, expresó Del Toro tras conocer las consecuencias del accidente.

A pesar de la caída y del dolor, Del Toro concluyó la jornada en el tercer lugar, por detrás de Remco Evenepoel y Tadej Pogacar. El resultado le permitió volver a la pelea por los primeros puestos de la clasificación general y recuperar terreno frente a sus principales rivales en la última semana de competencia.

El mexicano agradeció el trabajo del UAE Team Emirates, que modificó su estrategia para respaldarlo durante la etapa: “Estoy muy feliz y agradecido con el equipo, ya que se comprometió conmigo hoy y casi lo logramos a pesar de todo”, señaló después de responder a los movimientos en la subida final.

Del Toro explicó que habló principalmente con Pogacar para mantener la carrera bajo control. Debido al dolor causado por la caída, no se sintió cómodo durante el ascenso, aunque decidió lanzar un ataque: “Creo que no fue la decisión más inteligente, pero, dada la circunstancia en la que estaba, se me permite cometer un error”, admitió.

El desempeño de la etapa 15 cambió la perspectiva del mexicano sobre sus opciones en el Tour de Francia: “Después de hoy creo que sí es posible realizarlo. Es algo que he estado ignorando y he tratado de ir con el flow de la competencia, pero creo que es posible”, declaró sobre el podio. Sin una lesión grave y nuevamente entre los primeros de la general, Del Toro afrontará la última semana con la posibilidad de cerrar el Tour entre los tres mejores.

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