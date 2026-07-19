Final del Mundial 2026: de Post Malone a iShowSpeed, así se vivió la Ceremonia de Clausura de la Copa del Mundo

La ceremonia repasó parte de la identidad del Mundial y preparó el ambiente para el partido que define el campeón de mundo

Una ceremonia espectacular en Nueva York | REUTERS

La final del Mundial 2026 tuvo su primer momento central antes de que España y Argentina salieran al terreno de juego, con una ceremonia de clausura que combinó música, baile y recursos visuales. El espectáculo reunió a figuras de distintos géneros y generaciones, en una producción preparada para despedir el torneo después de más de un mes de competencia.

Post Malone e iShowSpeed formaron parte de una presentación que buscó conectar el futbol con la cultura digital y el entretenimiento internacional. Con el estadio como escenario, la ceremonia repasó parte de la identidad del Mundial y preparó el ambiente para el partido que definiría al campeón de la Copa del Mundo.

¿A qué hora inicia el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026?

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 no tiene una hora exacta, porque comenzará cuando termine la primera parte del España vs Argentina.

Como el partido inicia a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se estima que el espectáculo comience entre las 13:50 y las 14:00 horas, dependiendo del tiempo añadido y las pausas del primer tiempo.

Tom Cruise da emotivo discurso previo al España vs Argentina

Tom Cruise ofreció un discurso centrado en la capacidad del fútbol para conectar países y culturas durante la ceremonia previa a la final del Mundial 2026. El actor recordó el recorrido de las selecciones a lo largo del torneo y destacó la dimensión global de la competencia.

“Hace 30 días, las naciones comenzaron un viaje. Cruzaron océanos, cruzaron fronteras y cruzaron culturas. Y juntas nos mostraron por qué este juego le pertenece al mundo”, expresó Cruise ante los asistentes al estadio.

El intérprete añadió que, desde distintos puntos del planeta, los aficionados fueron testigos de momentos de grandeza, alegría y esperanza. También definió al futbol como “un lenguaje que se habla sin palabras” y como una fuerza capaz de unir a las personas, convertir desconocidos en amigos y recordar aquello que tienen en común.

Los años no pasan por Tom Cruise | REUTERS

Swae Lee engalana el New Jersey Stadium | REUTERS

Post Malone con su outfit característico | REUTERS

Robbie Williams y Laura Pausini se ganaron los corazones de todos | REUTERS

Una atmósfera inmejorable en Nueva York | REUTERS

El invitado principal. El trofeo de la Copa del Mundo | REUTERS

Jennifer Hudson cantó el Himno Nacional de los Estados Unidos | REUTERS

Los mandatarios de los países anfitriones | REUTERS

Ishowspeed se llevó la ovación de todos | REUTERS

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