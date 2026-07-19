¡Golpe devastador! Vingegaard abandona el Tour de Francia tras una dura caída; Isaac del Toro, involucrado, pero sigue en la carrera

Jonas Vingegaard sufrió una fuerte caída a 22 km de la meta y abandonó el Tour de France 2026; Isaac del Toro también cayó, pero pudo continuar

Vingegaard abandona el Tour de Francia tras una caída | Reuters

El Tour de France 2026 sufrió un golpe que puede definir por completo su desenlace. A 21 kilómetros de la meta de la etapa 15, Jonas Vingegaard protagonizó una fuerte caída al salir de una glorieta, justo antes del ascenso final hacia el Plateau de Solaison. El danés perdió el control de la bicicleta en una carambola y terminó sobre el asfalto sujetándose el hombro derecho, mientras la carrera se detenía por completo a su alrededor.

El líder del Visma | Lease a Bike recibió atención médica durante varios minutos y finalmente abandonó la competencia. Con el brazo inmovilizado en un cabestrillo, Vingegaard subió a una ambulancia, poniendo fin a su participación en la edición 2026 del Tour. El dos veces campeón de la Grande Boucle inició la jornada como segundo de la clasificación general, a 4:30 minutos de Tadej Pogačar, y su equipo había trabajado durante toda la etapa con el objetivo de lanzar un ataque en la subida final.

“Jonas Vingegaard se ha visto obligado a abandonar el Tour de France tras sufrir una caída en la parte final de la etapa 15. Proporcionaremos una actualización sobre su estado de salud en cuanto haya más información disponible”, informó el Team Visma | Lease a Bike

🇫🇷 #TDF2026



Jonas Vingegaard has been forced to withdraw from the Tour de France after crashing towards the end of Stage 15. We will provide an update on his condition as soon as more information becomes available. pic.twitter.com/1B8sLVvWe4 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 19, 2026

El danés nunca había abandonado una Gran Vuelta y, en cinco participaciones previas en el Tour de France, siempre había terminado entre los dos primeros lugares. Su salida deja a la prueba sin uno de sus grandes protagonistas y elimina el duelo que durante varios años marcó la lucha por el maillot amarillo.

Isaac del Toro también cayó, pero pudo seguir

En el mismo incidente también estuvieron involucrados Isaac del Toro, Sepp Kuss, Brandon McNulty y otros corredores. El mexicano del UAE Team XRG cayó junto al grupo, pero logró reincorporarse rápidamente, tomó nuevamente su bicicleta y regresó al pelotón junto a Tadej Pogacar, acompañado por sus compañeros de equipo para continuar rumbo al ascenso final.

Aunque Del Toro pudo seguir en competencia y pareció salir ileso, todavía se espera un parte oficial del UAE Team XRG para conocer si sufrió alguna lesión derivada del accidente. El mexicano se mantiene dentro de los seis minutos respecto al liderato de la clasificación general y sigue en la pelea por uno de los primeros puestos, además de desempeñar un papel clave encomo gregario principal del esloveno.

El Tour cambia por completo

La salida de Vingegaard modifica por completo el panorama del Tour de France 2026. El danés era el único corredor con argumentos para intentar poner bajo presión a Tadej Pogačar en la alta montaña, por lo que su abandono deja al esloveno con el camino mucho más despejado en busca de conquistar su quinta corona en la Grande Boucle.

En la clasificación general, Remco Evenepoel hereda virtualmente el segundo puesto, mientras corredores como Paul Seixas, Juan Ayuso, Florian Lipowitz e Isaac del Toro ganan posiciones en la lucha por el podio. Sin el principal rival de Pogacar en competencia, la batalla por el maillot amarillo pierde a uno de sus máximos exponentes y el Tour queda completamente reconfigurado para las etapas decisivas.

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