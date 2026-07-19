¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 19 de julio? Resultados y posiciones
El mejor colombiano de la 15° jornada de la ‘Ronda Gala’ fue Einer Rubio, el boyacense cruzó la meta de 16 después de batallar por mucho tiempo en el grupo de fuga.
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Este domingo 19 de julio se palpitaron emociones de altísima montaña en el Tour de Francia 2026. En una jornada que tuvo el infortunado retiro de Jonas Vingegaard por caída y lesión de su clavícula, el belga Remco Evenpoel ganó el último sprint en Plateau de Solaison y se quedó con la victoria. Otro de los ganadores del día fue Isaac del Toro, el mexicano es tercero en la general y volvió a vestirse de blanco como mejor joven de la competición.
Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 19 de julio
Colombianos en la etapa 15 del Tour de Francia
|Posiciones
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|16.
|Einer Rubio (MOV)
|4:55
|64.
|Sergio Higuita (XAS)
|23:49
|69.
|Egan Bernal (NIN)
|25:00
|133.
|Harold Tejada (XAS)
|34:56
Colombianos en la general del Tour de Francia
|Posiciones
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|16.
|Egan Bernal (NIN)
|41:01
|26.
|Einer Rubio (MOV)
|1:32:09
|39.
|Harold Tejada (XAS)
|1:58:45
|132.
|Sergio Higuita (XAS)
|2:12:21
¿A qué hora salen este martes 21 de julio los colombianos en la etapa 16 del Tour de Francia 2026?
Tras una merecida jornada de descaso, el Tour de Francia volverá con las emociones el próximo martes 21 de julio con una contrarreloj individual desde Évian-les-Bains hasta Thonon-les-Bains con 26.1 kilómetros de recorrido entre estos dos puntos; será una cronoescalada, tras un puerto de montaña de segunda categoría al 9.5 y 3 medidores de tiempo durante la fracción.
Cabe mencionar que en la competición aún quedan cuatro colombianos: Egan Bernal, Harold Tejada, Sergio Higuita y Einer Rubio. La carta colombiana de esta jornada será Bernal, el zipaquereño fue Campeón Nacional de Ruta de la Contrarreloj en Colombia el 2025 en Bucaramanga, Santander.
¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?
ESPN y la plataforma Disney+ llevarán las emociones del Tour de Francia para Latinoamérica este martes 21 de julio del 2026 en tierras colombianas. Dicha transmisión inicia a partir de las 6:00 de la mañana.
Tiempo después, se unen las transmisiones de RCN TV y Caracol en la señal abierta de todo el país. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles de la ‘Ronda Gala’ en la decimosexta jornada con un completo minuto a minuto desde el punto de partida.