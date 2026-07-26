¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 26 de julio? Resultados y posiciones

Egan Bernal finaliza la carrera como el mejor cafetero en una nueva edición de la Grande Boucle.

Egan Bernal, ciclista colombiano | REUTERS

Culmina otra edición del Tour de Francia con la victoria absoluta de Tadej Pogacar. El esloveno ratificó la superioridad que venía mostrando en buena parte de la Grande Boucle, liquidando esta edición con mucha anterioridad. Para la legión latinoamericana, se celebró con el podio para Isaac del Toro y Richard Carapaz como vencedor en la montaña.

Para los colombianos no fue un certamen fácil. Con un par de abandonos por accidentes (Fernando Gaviria y Einer Rubio), tres corredores lograron formar parte de la llegada triunfal a París. Egan Bernal, Harold Tejada y Sergio Higuita dijeron “presente” para Colombia en la recta final.

No hubo top 10. Bernal fue combativo en la primera parte de la Grande Boucle, pero no pudo resistir ante el ímpetu de los favoritos. De todas maneras, cerró como el mejor colombiano en la clasificación general.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 26 de julio

Clasificación etapa 21 Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 110. Harold Tejada (XAS) 1:58:49 132. Sergio Higuita (XAS) “ 133. Egan Bernal (NIN) “

Clasificación general Tour de Francia

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 20. Egan Bernal (NIN) 1:47:58 26. Harold Tejada (XAS) 2:19:47 38. Sergio Higuita (XAS) 3:04:35

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

En Colombia puede seguir la carrera por varios canales. Por la señal abierta de Caracol y RCN puede ver la ‘Grande Boucle’, además de que ESPN también la ofrece en su programación. Vía online la ronda gala va por Disney +. Recuerde que en Claro Sports puede repasar el minuto a minuto más completo del cierre del Tour.

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